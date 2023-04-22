媒體：「七國集團考慮全面禁止向俄羅斯出口……下月在首腦會談上進行討論」. April. 22, 2023 08:03. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 據美國彭博社和日本共同社21日報道，七國集團正在討論全面禁止對入侵烏克蘭的俄羅斯出口的方案。今年七國集團主席國日本面臨下個月19日開幕的廣島七國集團峰會，正在與成員國討論該問題。 七國集團和歐盟自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，禁止向俄羅斯出口可用於軍事目的的尖端產品和產業機械、高級車、手表等奢侈品等數百個品種。七國集團討論的核心是，在此基礎上，只對一部分例外，實際上禁止所有品種的出口。日本政府消息人士表示：「除了人道主義目的的醫藥品、農產品以外，正在討論禁止出口大部分產品的方案。」 在此次峰會上，不僅是七國集團，歐盟成員國也以參與該措施為目標進行討論。但據悉，因為是正在協商的內容，所以根據討論多少有可能有所改變。 但彭博社報道說，要想實現對俄全面禁運措施，存在嚴重的障礙。因為，要想在歐盟生效，所有成員國都必須采納新的政策，但俄羅斯有報復的危險，而且向俄羅斯出口的公司也有可能提出抗議。 據悉，俄羅斯通過土耳其、塞爾維亞、阿聯酋等迂回進口尖端產品。據《日本經濟新聞》報道，俄羅斯自去年2月開始入侵烏克蘭後，進口了價值10.7756億美元（約1.4萬億韓元）的半導體，並經由香港、中國運進本國。

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