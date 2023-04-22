朝鮮-中國-俄羅斯的波浪式攻勢……尹錫悅外交面臨「新冷戰」考驗. April. 22, 2023 08:04. by 申晋宇, 申圭鎭 niceshin@donga.com,newjin@donga.com. 當地時間26日的韓美首腦會談在即，尹錫悅政府和朝鮮-中國-俄羅斯關系急劇凍結。有觀察人士認為，宣布完成軍事偵察衛星1號的朝鮮將在尹錫悅國事訪美前後按下挑釁按鈕。中國針對尹錫悅有關臺灣的發言主張「玩火者必自焚」。俄羅斯以尹錫悅表明有可能向烏克蘭提供武器支援的發言為契機，公然提高了威脅程度。 有評價認為，在美中矛盾加深、以烏克蘭戰爭為契機激化的新冷戰氛圍中，韓國也正式進入其中。在這種情況下，日本首相岸田文雄21日向供奉太平洋戰爭A級戰犯的靖國神社奉上了貢品。尹錫悅下了功夫的韓日關系也處處隱藏著暗礁。韓國政府高層相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：「就任即將一年的尹錫悅政府面臨著真正的外交考驗。」 朝鮮趁著新冷戰的氛圍提高了挑釁的力度。朝鮮13日發射了使用固體燃料的洲際導彈「火星炮-18」型，朝鮮國務委員長金正恩次日針對韓美威脅說：「將采取致命、攻勢性的應對，使（韓美）陷入極度的不安和恐懼之中。」5月18日，朝鮮甚至公開宣布「將在計劃時間內發射」軍事偵察衛星。 中國「戰狼外交」的象征——外交部長秦剛表示：「最近，我們經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國『試圖用武力或脅迫方式單方面改變臺灣海峽現狀』，這些言論違背起碼的國際常識和歷史正義，其邏輯是荒謬的，其後果是危險的。」這是針對此前尹錫悅在接受路透社采訪時所說的「（臺灣海峽緊張局勢升級）是因為試圖通過力量改變現狀而發生的」。韓中外交當局前一天破例以高水平進行了言辭交流，韓國政府甚至召見了中國大使。 圍繞烏克蘭武器支援發言的緊張氣氛也在加劇。韓國政府消息靈通人士擔憂道：「俄羅斯報復的可能性增大是事實。擔心居住在俄羅斯的韓國人受害等，正在密切關註主要地區。」另一方面，美國反而向俄羅斯發出了警告。美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰•柯比就俄羅斯暗示可能會對韓國進行報復一事表示：「我們與韓國結成條約同盟。我們非常認真地對待這一承諾。」

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