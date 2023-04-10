“美國中情局監聽韓國英國等同盟國”……應確認事實、防止類似事件再次發生. April. 10, 2023 07:47. . 包含美國情報機關監聽包括韓國在內的同盟國就援助烏克蘭問題進行內部討論的機密文件被泄露。美國援助烏克蘭的方案、武器情報、俄羅斯軍事作戰情報等100多件機密文件通過社交媒體泄露，其中至少有兩件是監聽韓國高層政府官員的內容。如果外媒報道屬實，將是有可能損害韓美兩國信任的大事。 據悉，這些文件中包含了韓國國家安保室討論是否向與俄羅斯發生戰爭的烏克蘭提供炮彈的內容。在3月初進行的討論中，時任外交秘書李文熙擔心“不支援殺傷性武器”的原則遭到破壞，國家安保室長金聖翰則提議向波蘭迂回出售33萬枚155毫米炮彈，說話者的實名和數據非常詳細。這些信息如果不監聽通話、短信或會議本身，是很難獲得的。 眼下確實是在新冷戰的激化中，烏克蘭戰爭正在長期化。但是，對於壹直積極協助懸案的同盟國進行偷偷監聽，無異於動搖外交關系的間諜行為。韓美兩國隨時啟動高層官員面對面會議等各級正式協商渠道。如果不通過這些手段，而是在背後偷聽的企圖持續下去，相互不信任只會越來越大。 美國對同盟和友好國家的監聽已經多次成為問題。2013年，美國國家安全局內部告發者愛德華·斯諾登曝光，美國竊取了德國總理默克爾等至少35個國家的首腦級通話。2021年又有人提出疑惑稱，為了監聽歐洲的高層政治家，美國利用了丹麥的情報監視網。據悉，此次文件中還包含了以色列、英國等國內問題的相關信息。盡管相關國家表示反對和批評，但美國的非法監聽企圖仍在繼續。 韓美兩國是共享包括朝鮮核武器、導彈動向在內的敏感情報的同盟。從動蕩的東北亞局勢和經濟安保動向等來看，必要的情報量將會進壹步增加。如果沒有堅定的信任，很難持續進行有意義的信息共享和協商。韓國政府應在本月底舉行韓美首腦會談之前，要求美國做出解釋，並得到防止再次發生的承諾。借此機會，應該以泄露的文件分析為基礎，逆向追蹤監聽途徑，重新檢查政府保安體系。

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