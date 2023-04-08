孫興慜有機會在日本球員三笘熏面前達成個人英超聯賽第100粒入球. April. 08, 2023 07:53. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜（托特納姆熱刺隊）將挑戰英超（EPL）個人總計第100粒進球的偉大記錄。 托特納姆熱刺隊將於8日與布萊頓隊進行2022~2023賽季英超主場比賽。2015年8月穿上托特納姆熱刺隊服的孫興慜在8個賽季內攻入141球，排在球隊歷史總射手榜第7位。而在英超聯賽中，他已攻入99球，助攻50次。 孫興慜在12日與諾丁漢森林隊的比賽中攻入個人英超第99粒進球，此後在與南安普敦、埃弗頓隊的比賽中未能進球。99粒進球相當於英超射手榜歷史上的第34位。如果孫興慜攻入第100粒進球，將成為首位達成該記錄的亞洲球員。孫興慜在上個賽季的英超聯賽中攻入23球，與穆罕默德•薩拉赫（利物浦）並列最佳射手。這是亞洲球員首次占據英超射手榜最頭名。本賽季他共出戰27場聯賽，攻入6球，奉獻4次助攻. 此次比賽也因與日本選手三笘熏的對決而備受關註。三笘熏在2021年加盟布萊頓隊後，曾租借過維尼翁SG隊（比利時），從本賽季開始效力於英超聯賽。 三笘熏和孫興慜壹樣擔任左前鋒。最近5場比賽中他連續取得攻擊點（2球、3助攻）等，在本賽季共參加了22場聯賽，攻入7球，奉獻4次助攻。由此三笘熏也成為本賽季效力於英超的亞洲球員中進球最多的球員。 托特納姆熱刺隊只有戰勝布萊頓隊，才能提高進入下賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽入場券的前4名的可能性。目前積50分的托特納姆熱刺隊排在聯賽第5位。要想追上排在第3位的紐卡斯爾聯隊和第四位的曼聯隊（以上積53分），必須先甩開第6名布萊頓隊（積46分）的追擊。

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