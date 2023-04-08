“存儲器世界第壹”三星也減產半導體. April. 08, 2023 07:54. by 洪錫鎬記者 will@donga.com. 受到半導體寒流直接打擊的三星電子正式宣布了存儲器半導體的減產。受半導體事業赤字的影響，三星電子今年第壹季度（1月-3月）的營業利潤比去年同期減少了95.8%，因此改變了以往“不會人為減產”的立場。 三星電子7日公布，第壹季度銷售額和營業利潤分別為63萬億韓元和6000億韓元。銷售額和營業利潤分別比前壹季度（10月-12月）和去年第四季度減少了10.6%和86.1%，分別比去年第壹季度減少19.0%和95.8%。此次業績低於證券界最近預測的營業利潤預測值（1萬億韓元），是自營業利潤僅為5900億韓元的2009年第壹季度以後14年來的最低業績。 三星電子當天沒有公開各事業部門的業績，但業界認為，半導體事業部門可能會出現3萬億-4萬億韓元的赤字。這是因為信息技術需求沒有恢復，顧客公司的庫存沒有減少，存儲器半導體價格持續下降。三星電子解釋說：“由於信息技術需求持續低迷，以零部件部門為主的業績惡化。”系統半導體和顯示器業績也受景氣不振及淡季的影響，與前壹季度相比有所下降。 三星電子當天正式宣布半導體減產。三星電子解釋說：“在轉換為難度較高的下壹階段工程的過程中，為了應對預計的生產量減少，我們壹直確保了數量。正在以確保供應量的產品為中心，把存儲器產量下調到有意義的水平。” 繼SK海力士、美光、KIOXIA等從去年開始減產之後，存儲器半導體占有率第壹的三星電子也將參與減產。但三星電子強調：“雖然下調了短期生產計劃，但預計從中長期來看，將會有堅挺的需求。為了確保必要的清潔室，將繼續進行基礎設施投資，為了強化技術領導力，將擴大研發投資比重。” 此外，三星電子正式減產的消息傳開後，三星電子的股價比前壹日上漲4.33%，以6.5萬韓元收盤。由於存儲器供求狀況得到改善，價格下降趨勢得到穩定的期待感，SK海力士股價也上漲6.32%，以8.91萬韓元收盤。 三星電子計劃在本月底宣布包括各事業部門業績在內的確定業績。

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