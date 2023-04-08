三星半導體14年來首次出現虧損，經常收支11年來連續兩個月虧損. April. 08, 2023 07:52. . 三星電子今年第壹季度的營業利潤比壹年前驟減95.8%，僅為6000億韓元，創下了“盈利沖擊”。由於持續的半導體嚴寒，半導體事業部門時隔14年轉為赤字，產生了巨大的影響。由於行業狀況惡化，三星電子首次亮出了存儲器半導體減產這張牌。受半導體出口不振的影響，2月份的經常收支也時隔11年首次連續兩個月出現赤字。隨著戰略產業的動搖，韓國經濟烏雲密布。 三星電子的季度營業利潤跌破1萬億韓元是自2009年第壹季度以後14年來的第壹次。雖然沒有公布各事業部的詳細業績，但DRAM和NAND閃存都比預想的要差，因此半導體事業部門可能出現了3萬億-4萬億韓元的赤字。為了應對比預想更嚴重的不景氣，三星電子正式宣布了存儲器半導體減產。此前，三星電子在價格下跌的情況下，為了加強市場支配力，壹直堅持“不會人為減產”的立場。 半導體出口不振，甚至動搖了體現韓國經濟對外健全性的經常收支。2月份的經常收支出現了5.2億美元的赤字。這是自2012年1月和2月以後，時隔11年再次出現赤字。經常收支中比重最大的商品收支逆差為13億美元，是連續5個月出現逆差。主力產品半導體出口減少了41.5%等，出口不振的影響很大。由於出口、內需同時停滯，主要外國投資銀行預測，今年韓國經濟增長率將岌岌可危。 在韓國增長引擎逐漸冷卻的危機中，最終的突破口只能通過確保半導體等戰略產業的技術競爭力來恢復出口。但是，僅靠個別企業的努力是不可能的。在美國和中國的霸權競爭和日益嚴重的本國優先主義基調下，到處都布滿了柵欄。美國動員了半導體支援法、通貨膨脹削減法等，保護半導體、電動汽車、電池等本國產業，並牽制競爭國家。歐盟也以核心原材料法和碳中立產業法等應對。最近美國政府阻止韓國型核電站出口捷克等，出口不能僅僅看作是經濟問題。 培養半導體等戰略產業是直接關系到國家安保、生存的國家層面的核心課題。政府、政界、企業應該團結壹致。稅制、研發支援、人才培養、規制改善等支援應該緊隨其後。目前，在本月底在美國舉行的韓美首腦會談上，需要放寬半導體、電池等核心產業相關苛刻的投資條件的戰略。

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