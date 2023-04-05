國際貨幣基金組織：“韓國房地產項目融資貸款脆弱，擔心債務違約再次發生”. April. 05, 2023 07:49. by 金玹秀, 金道炯 kimhs@donga.com,dodo@donga.com. 國際貨幣基金組織當地時間4日對韓國的房地產項目融資引發的金融市場不安提出了警告。國際貨幣基金組織指出，去年樂高樂園事件發生後，雖然韓國政府和韓國銀行的流動性支援使危機告壹段落，但在利率上調和房地產價格下降的情況下，債務違約事態再次發生的憂慮仍然存在。 國際貨幣基金組織當天在全球金融穩定報告中警告，矽谷銀行破產引發的全球銀行危機“顯現了因數年的低利率、急劇上調利率而擴大的金融部門的脆弱性，只要貨幣緊縮持續下去，這種危險今後幾個月內可能會進壹步加劇”。 國際貨幣基金組織特別提到了非銀行金融公司的危險，敘述了去年10月韓國經歷的樂高樂園引發的公司債券市場危機。它指出：“韓國的項目融資貸款資金結構脆弱，到期不壹致也相當嚴重。雖然韓國項目融資貸款滯納率從頂點進壹步上升的可能性很低，但房地產價格下降等逆風仍在持續，因此存在危險因素。”它勸告說：“當局為了管理與房地產金融相關的潛在債務不履行憂慮，應該采取積極的措施。” 韓國金融當局也在關註國內第二金融圈的項目融資相關風險。因為，為了高收益，最近數年間進行大規模項目融資貸款的證券公司、儲蓄銀行、相互金融圈等最近滯納率急劇上升。金融委員會相關人士表示：“隨著對房地產項目融資的擔憂集中提出，泛政府正在出面進行金融支援。”

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