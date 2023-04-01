日本建築大師安藤忠雄：“活著就是青春……大家壹起挑戰”. April. 01, 2023 08:00. by 金民 kimmin@donga.com. 日本出身的世界級建築大師安藤忠雄（82歲•照片）在1日在江原原州市Museum SAN開幕的個人展“安藤忠雄-青春”開幕前夕來到了韓國。安藤31日在Museum SAN召開記者見面會，囑咐韓國粉絲們“不是10多歲、20多歲，活著的期間都是青春”，要過充滿挑戰精神的生活。 安藤1941年出生於大阪，自學建築後於1969年成立了建築研究所。初期由於沒有委托，他負責了狹小的用地和預算緊張的項目，但克服逆境，成為了世界級建築大師。 在此次展會上，將介紹從1969年到2020年的250件他的代表作。美術館外部有安藤制作的藍色蘋果形態的雕刻作品《青春》。該作品從美國詩人塞繆爾•烏爾曼的詩《青春》（“青春不是人生的時期，而是心態”）中獲得靈感，包含了像青蘋果那樣青澀、不成熟的挑戰精神。 5月迎來開館10周年的Museum SAN也是安島負責建築設計的空間。他介紹了從已故韓松集團顧問李仁熙（1928~2019年）那裏接受設計委托時的軼事。 “李顧問要求我們制作世界上沒有的東西。但是，我問他，這樣遠離城市的地方會有人來嗎？李顧問說，讓人們過來是自己的職責。現在這裏每年有20萬人前來參觀。” 他接著補充說：“雖然不太了解韓國和日本的政治和經濟，但希望雙方在文化上繼續交流。”安藤上月17日還與陪同尹錫悅總統巡訪日本的金建希女士在日本東京的壹家餐廳共進午餐。該展覽將持續到7月30日。票價為1.4萬~2.2萬韓元。

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