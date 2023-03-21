紐約大都會博物館將德加作品《俄羅斯舞者》改名為《身穿烏克蘭服飾的舞者》. March. 21, 2023 07:43. by 洪禎秀 hong@donga.com. 據《衛報》等媒體19日（當地時間）報道，美國紐約大都會博物館將法國印象派畫家埃德加•德加（1834~1917年）的1899年作品《俄羅斯舞者》（照片）的題目改為《身穿烏克蘭服飾的舞者》。據分析，作品中的舞姬的國籍或她穿的服裝在制作當時屬於沙皇俄羅斯，但根據目前的標準，不能排除是烏克蘭的可能性。 大都會博物館館長馬克斯•霍萊因通過聲明表示：“去年俄羅斯入侵後，對烏克蘭文化和歷史的認識和關心有所提高”，並根據這種輿論改變了題目。他公開表示，在沙皇俄羅斯時期出生的烏克蘭籍畫家伊利亞•列賓等人的國籍也從“俄羅斯”改為“烏克蘭”。去年，英國倫敦著名美術館“國家畫廊”也將德加畫的其他舞蹈演員的畫名從《俄羅斯舞者》改名為《烏克蘭舞者》。 《紐約時報》（NYT）報道說，為了更好地反映烏克蘭畫家的血統，全世界博物館和美術館正在重新討論俄羅斯和前蘇聯的作品。據CNN報道，有分析認為，在900名俄羅斯藝術家中，至少有70人是烏克蘭裔。 據當地媒體18日報道，英國利物浦的象征性造型物“香蕉羊”（the super lambanana）最近也把原本全體黃色的身體的壹半塗成了藍色。利物浦議會在5月舉行的歐洲最大歌詠比賽“2023歐洲歌唱大賽”前夕，為了表現與去年冠軍烏克蘭的聯合，選擇了藍色。

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