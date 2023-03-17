李秀賢的母親：“秀賢的爺爺也希望在我們這壹代解決征用受害問題”. March. 17, 2023 07:41. by 東京=常駐記者李尚勛、常駐記者金敏智 sanghun@donga.com、mj@donga.com. “秀賢生前曾說過，韓國和日本不應該太執著於過去。這對兩國都是壹樣的損失，應該親近。現在看來，那句話成了遺言。” 2001年1月26日，李秀賢（音，當時27歲）在日本東京JR新大久保車站站臺上為挽救掉入軌道的日本人而被電車撞死。他的母親申允燦（音，73歲，照片）16日接受《東亞日報》電話采訪時發表了觀看韓日首腦會談的感想。李秀賢那跨越國境的犧牲精神至今還被人們銘記為韓日兩國友好的象征。申允燦說：“（看到此次首腦會談）可能會認為兒子（會為韓日關系）發光。” 李秀賢的爺爺是日本帝國主義強占時期被擄到日本煤礦的強征受害者。因為這壹原因，申允燦以復雜的心情看待最近幾年韓日關系因強制征用賠償問題而陷入僵局的情況。 “我和現己離開人世的丈夫也說過，希望這件事（征用賠償問題）能在我們這壹代得到解決，讓未來壹代感到輕松壹點。” 申允燦說：“托兒子的福，在兩國見到了很多人，切實感受到了韓日真的是無法相互疏遠的國家。雖然不能忘記過去，但是記住有這樣的過去，進入下壹個階段就可以了。我認為因為過去，我們才能更加親近。” 新大久保站墻上刻著紀念李秀賢崇高犧牲的銅版畫。申允燦在3年後的今年1月為參加兒子的追悼儀式來到了這裏。她說：“（因為韓日關系困難）韓國城的店鋪可能很辛苦，但看到這次擁擠的樣子，我就像自己發了財壹樣感到高興。”

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