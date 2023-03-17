WBC最大奪冠熱門多米尼加共和國提早“打道回府”. March. 17, 2023 07:41. by 李憲宰 uni@donga.com. 美國棒球專門雜誌《棒球美國》（BA）在2023世界棒球經典賽（WBC）即將開幕之際，將多米尼加共和國選為奪冠熱門第0位（最大奪冠熱門）。因為曼尼•馬查多、胡安•索托（以上聖地亞哥教士隊）、拉斐爾•德伯斯（波士頓紅襪隊）等強大的擊球陣容和去年美國聯盟（AL）“賽揚獎”得主桑迪•阿爾坎塔拉（邁阿密馬林魚隊）等人組成的投手陣容也非常強大。當地賭博公司也壹致預測多米尼加共和國隊會在本次大賽奪冠。 但是棒球是無法預測的。組成超豪華陣容的多米尼加共和國隊在第壹輪就早早被淘汰出局。多米尼加共和國隊16日在美國佛羅裏達州邁阿密隆迪波公園體育場舉行的D組小組賽最後壹場比賽中，以2比5負於波多黎各隊。這場比賽被稱為“斷頭臺對決”，贏球的隊伍晉級8強，輸的壹方則會在第壹輪就被淘汰出局。 去年退役的傳奇捕手亞迪埃爾•莫利納（前聖路易斯紅雀隊）執教的波多黎各隊在第3局上半局憑借首發擊球手克裏斯蒂安•巴斯克斯（明尼蘇達雙城隊）擊出的本壘打等集中打，取得4分後，壹直壓制著多米尼加共和國隊。 雖然在第3局下半局被索托擊出越過中間圍墻的1分本壘打，但在第5局上半局，弗朗西斯科•林多（紐約大都會隊）趁對方防守失誤的機會，取得了寶貴的制勝分。在中堅手前面擊出安打的林道爾在對方中堅手胡裏奧•羅德裏格斯（西雅圖水手隊）將球拋到後面的間隙，繞完全部土壘直接進入了本壘。多米尼加共和國在第5回合末，在無人出局滿壘的機會中，馬查多在遊擊手前制造雙殺出局打，拿到了挽回顏面的1分，此後兩隊再也沒能追加得分。 2013年和2017年作為選手參加WBC並獲得亞軍的莫利納主教練將在執教出道舞臺本次大賽上挑戰冠軍。但也不能因此而得意忘形。球隊的終結投手埃德溫•迪亞斯（紐約大都會隊）在賽後與隊友們進行勝利慶祝時右腿受傷。雖然具體部位和受傷程度尚不清楚，但情況並不理想，只能坐著輪椅退場。迪亞斯去年年末與大都會隊簽訂了5年1.02億美元（約1337億韓元）的終結投手歷史最大規模合同。波多黎各隊將於18日上午8時在同壹場地與C組第壹名墨西哥隊爭奪壹張4強入場券。 另壹大奪冠熱門美國隊在與哥倫比亞隊的C組小組賽最後壹場比賽中，以3比2險勝，以小組第2名的成績進入了8強。美國隊的王牌擊球手邁克•特勞特（洛杉磯天使隊）以先發制人的適時安打和逆轉2打點適時安打等4個有效擊球、3個安打、3打點表現活躍。美國隊的8強賽對手是D組第壹名委內瑞拉隊。

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