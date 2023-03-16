共同民主黨提議“韓國版通脹削減法”……接受《K芯片法》. March. 16, 2023 07:49. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 共同民主黨15日提出了《稅收特例限制法》修訂案，將半導體設施投資的稅額減免率以大企業為標準最多擴大到15%。這相與於原樣接受了此前政府今年1月提出的所謂“K芯片法”的稅額扣除率上調案，法案有望本月內在國會得到通過。 共同民主黨院內代表樸洪根當天在最高委員會議上表示：“共同民主黨今天提議擴大對國家戰略技術的投資稅額減免的法案（租稅特例限制法案）和碳中立產業培育法案等所謂的‘韓國版削減通脹法’。”他還強調：“在半導體產業等經濟危機中，最重要的是朝野攜手合作。共同民主黨作為有能力的對策政黨，為了盡到責任和作用，不顧政府和執政黨造成的政策混亂和稅收減少的憂慮，接受了半導體投資的稅額減免。” 共同民主黨的特別法修訂案和政府案壹樣，將大企業的稅額減免比率從原來的8%擴大到15%，中小企業從16%擴大到了25%。但共同民主黨除了半導體外，還擴大了產業群，使二次電池、疫苗等生物產業、再生能源和氫氣等碳中立產業等設施投資也能得到同樣的優惠。 朝野計劃16日在國會企劃財政委員會稅收小委員會上經過討論後，在本月內舉行的全體會議上處理修訂案。對此，正義黨批判道：“這是以半導體為借口的‘不要問財閥減稅法案’。”企劃財政委員會所屬的正義黨議員張慧英（音）在國會召開記者會聲討道：“國民力量黨和共同民主黨兩黨平時像不共戴天的仇敵壹樣戰鬥，但在富人減稅和財閥特惠面前，倒是齊心協力。”

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