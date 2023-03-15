正在歐洲巡訪的吳世勛市長：“考慮引進漢江水上巴士”. March. 15, 2023 07:40. by 倫敦=李素貞記者 sojee@donga.com. 首爾市市長吳世勛表示，繼連接漢江南北的觀光纜車之後，將考慮引進往返東西的大眾交通工具水上巴士。 正在歐洲巡訪的吳市長13日（當地時間）乘坐英國倫敦泰晤士河的水上巴士“河濱巴士（River Bus）”後表示：“我們認為（水上巴士）在技術上完全行得通”，“將回到首爾，從實用性和技術方面進行探討。” 從1999年開始在倫敦運行的“河濱巴士”是快速客輪，已成為每年有1040萬人（以2018年為準）使用的大眾交通工具。該河濱巴士每次可搭載100~150人，時速約50公裏，從泰晤士河畔的倫敦塔到格林威治市場只需18分鐘。而在上下班時間段，這壹路程開車最多需要55分鐘。票價為單程10英鎊（約1.6萬韓元）。北格林威治碼頭相關人士表示：“周末和公休日遊客較多，平日主要市民使用。” 吳市長當天乘坐了25分鐘的河濱巴士，他表示：“非常快，而且沒有噪音，非常舒適”，“按照這樣的速度，從蠶室到上巖只需20、30分鐘就足夠了。” 將研究建設10個左右車站的方案。 部分人指出，水上巴士可能會像吳市長於2007年引進的漢江水上呼叫出租車壹樣，利用率會比較低。對此，首爾市相關人士解釋說：“比起水上出租車，水上巴士的搭乘人員更多，因此預計會有需求和經濟性。” 吳市長原計劃在乘坐河濱巴士後乘坐倫敦的纜車“IFS雲”。其宗旨是親自體驗類似於首爾市通過“大漢江”計劃發表的橫穿漢江的纜車的城市型電纜車。但當天，電纜車所在的北格林威治地區刮起最大風速達每秒17米的大風，導致停運，纜車搭乘被取消。據說，纜車采用的是多輛小型客車壹起移動的方式，因此更容易受到風的影響。 更何況，2012年倫敦奧運會時建設的“IFS雲”最近因用戶減少，每年出現90億韓元的赤字。吳市長表示：“來到現場後更加慎重了”，“有必要對經濟妥當性和實用性進行更多的思考。我們將利用充分的時間研究各路線有什麽優缺點。”

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