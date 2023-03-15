美國銀行恐再次破產，股值兩天內蒸發607萬億韓元. March. 15, 2023 07:40. by 金玹秀, 朴民優 kimhs@donga.com,minwoo@donga.com. 美國總統拜登也高呼全額保障存款，並出面阻止矽谷銀行破產後風暴，但以地區中小型銀行為中心，追加破產危機感正在高漲。美國中小型銀行股價暴跌60%以上，13日、14日兩天全球金融股市價總額蒸發了607萬億韓元。由於擔心源自美國的金融風險，韓國綜合股價指數KOSPI暴跌2.56%。 當地時間13日，拜登在紐約股市開盤之前通過直播演講強調，“我們的銀行系統是安全的”，但未能平息投資者的恐懼心理。當天，美國舊金山基礎銀行“第壹共和國銀行”和亞利桑那地區“阿萊恩斯西部銀行”的股價分別暴跌了61.8%和47.06%。從開盤後開始，由於地方中小型銀行股的股價急劇下降，上午12家銀行股的交易暫時中斷。 美聯儲前壹天表示，只要有擔保物，實際上將在1年內無限制地支援流動性，但3天內兩家歷史性的美國銀行倒閉的沖擊仍未消除。 14日開盤的亞洲股市也充滿了圍繞金融公司的危機感。特別是KOSPI比前壹天下跌2.56%，以2348.97收盤，在亞洲股市中呈現出最大的跌幅。這是自去年9月2日（-3.02%）以來的最高值。投資心理萎縮的外國人僅在有價證券市場就拋售了約6400億韓元的股票。創業板KOSDAQ指數比前壹天暴跌3.91%，以758.05收盤。13日和14日兩天，全球金融股的股價損失劇增到4650億美元（約607萬億韓元）。 市場對包括銀行在內的金融公司的擔憂是因為矽谷銀行事件，壹直被認為是安全資產的債券的潛在危險性成了現實。據美國聯邦存款保險公司透露，以去年底為準，因利率上調期國債等債券價格暴跌而未能實現的賬面損失達6200億美元（約810萬億韓元）。 隨著美聯儲持續1年多的高強度緊縮帶來的負擔累積，美國金融系統的脆弱性暴露出來，美聯儲的標準利率上調也將受到阻礙。野村證券等甚至提出了“降息”的預測。由於矽谷銀行風波擴散與否、美聯儲的貨幣政策路徑、通貨膨脹趨勢等復雜的函數，市場的變動性和不確定性進壹步增大。

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