可進行核武裝的B-52H轟炸機也出擊韓半島. March. 07, 2023 07:49. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 美國的B-52H戰略轟炸機6日飛抵韓半島，與韓國空軍戰鬥機進行了聯合空中演習。這是可進行核武裝的B-52H自去年12月之後時隔3個月再次在韓半島展開。 此前，繼3日被稱為“空中暗殺者”的“死神”（MQ-9）無人攻擊機和被稱為“死亡天鵝”的B-1B戰略轟炸機同時展開後，B-52H轟炸機也陸續向韓半島出動。分析認為，韓美通過展示相當於美國戰略資產常態部署的對朝延伸威懾，對威脅在13日開始的“自由盾牌”聯合演習期間進行挑釁的朝鮮領導層提高了警告級別。 據韓國軍方透露，6日在韓半島展開的B-52H與韓國空軍的F-15K、KF-16戰鬥機在西部海域上空進行了聯合演習。B-52H在朝鮮威脅以正常角度發射洲際導彈的去年12月，也曾與美國空軍的最強隱形戰鬥機F-22猛禽壹起飛抵韓國，與韓國空軍進行了聯合演習。韓國軍方表示：“美國履行承諾，在頻率和強度方面，將看到更多的美國戰略資產在韓半島展開。” 韓美計劃，不僅在“自由盾牌”演習期間，而且在演習前後更頻繁地在韓半島部署美國戰略資產，以顯示對朝遏制力。據悉，美國核動力航母“尼米茲”號（10萬噸）也將於本月28日前後展開。韓國政府消息靈通人士表示：“通過此次演習，將明確證明美國通過提供延伸威懾（核保護傘）對韓國的防衛承諾並非空話。” 在這種情況下，韓美空軍表示，從6日到10日將動員F-15K戰鬥機和A-10攻擊機等10多架航空戰鬥力，進行今年首次“雙鷹演習”（大隊級聯合空中演習）。

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