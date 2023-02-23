大型醫院急診室須義務安排小兒專業醫生. February. 23, 2023 07:41. by 李知雲記者 easy@donga.com. 韓國政府表示，將在全國42家上級綜合醫院義務安排小兒急救專業醫生，並引導擴充小兒重癥監護室。政府要求，把負責重癥兒童患者的公共專門診療中心增加到14處，同時開設24小時咨詢中心，在孩子突然生病時，可以通過電話向醫療人員咨詢。 保健福利部22日發布了增加兒童診療公共基礎設施、加強對醫療人員的補償等內容的《少兒醫療體系改善對策》。 小兒青少年科在必需醫療領域是最脆弱的，最近甚至發生了診療大亂。因為綜合生育率為0.78的超低生育率導致患者人數減少，關閉少兒青少年科的醫院和醫院增加，醫生回避小兒青少年科的現象越來越明顯。專攻小兒青少年科的年輕醫生急劇減少，剩下的醫生的診療負擔加重，甚至出現了小兒急救或小兒住院診療中斷的事態。 尹錫悅總統當天前往首爾市鐘路區首爾大學兒童醫院，並表示：“出生率不斷下降，有很多人認為醫院比我們長大的時候嚴重不足。將完善兒童醫療體系、緊急醫療體系、24小時咨詢、重癥兒童診療體系等公共政策，與醫療界齊心協力，以免影響孩子們長大。”他還強調：“患有重癥疾病的小兒患者才是政府最優先照顧的弱者。”總統室為了改善成績最好的高中生集中在醫科大學的“醫科大學集中”現象，正在討論推進“泛部門解決方案”。

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