即使如此，也應去愛. February. 20, 2023 07:29. . “應該去愛”―出自埃米爾•阿雅爾（即是羅曼•加裏的筆名）《自己面前的生》中 書中14歲的主人公Momo反復問“人沒有愛也能活嗎”這樣的問題。對於這樣的Momo，生每次都會非常狠心地說“是的，能活”。被父母拋棄，收留自己的羅莎大嬸死了……在Momo身上發生的壹切似乎要證明沒有愛也要活下去。連Momo最尊敬的哈米爾爺爺也回答“是的吧”，人即使沒有愛也應該能活下去。但是Momo最終還是否定了這個命題。盡管哈米爾爺爺從未那樣說過，但Momo對老糊塗的爺爺撒謊說：“人缺了愛是活不下去的。”然後說那句話是對的，連自己也騙了。 我關註的生也有很多時候要承受，並不只是美麗，所以最終沒有愛也能生活，這也許是事實。因此，明知沒有愛也能活下去，還強詞奪理地說不是，應該去愛，這是對人生的淒慘宣戰。這是不想輸給生的頑強鬥誌。但是只看Momo的生活和上下班路上的世界，生活就太殘酷了，沒有愛和任何東西，光是活著就很難了。 因此，在“應該去愛”的令人振奮的生中，像念咒語壹樣喃喃自語的句子。沒有愛是活不下去的，所以要這樣。為了相信我現在之所以活著，是因為那裏有愛，有類似的東西。為了相信離開我們的存在不能沒有愛而活，所以充分完成其意義後離開，剩下的我們還要去愛才活著。 所以，即使世界變成了沒有愛也能生活的地方，也要努力去愛。

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