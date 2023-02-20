李康仁奉獻助攻助力球隊獲勝，朴誌洙、吳賢揆登錄歐洲賽場後首次首發. February. 20, 2023 07:29. by 金培中 wanted@donga.com. 李康仁（22歲•皇家馬洛卡）貢獻本賽季個人聯賽第4次助攻，為自己的22歲生日獻上了壹份賀禮。 李康仁在19日與比利亞雷亞爾隊的2022~2023賽季西班牙足球甲級聯賽主場比賽中首發出場。在兩隊2比2戰平的下半場第11分鐘，在本隊獲得角球的情況下，李康仁利用壹記左腳斜傳球把皮球送到對方球門中路，在門前伺機守候的丹尼爾•羅德裏格斯（35歲）壹記頭球把球送進對方球門內。這是李康仁本賽季的第4次助攻，也是他自去年10月23日與巴倫西亞隊的比賽中攻入壹球後，時隔4個月再次取得攻擊點（進球或助攻）。這也是他自去年9月11日與皇家馬德裏隊的比賽後，時隔5個月再次奉獻助攻。李康仁在本賽季聯賽中已取得2球、4次助攻的不錯數據。 據足球統計網站“WhoScored.com”數據顯示，李康仁嘗試了29次傳球，成功完成了其中25次（傳球成功率86%）。2次關鍵傳球，5次鏟球，1次搶斷。最終以4比2獲勝的馬洛卡隊以9勝4平9負（積31分）的成績與比利亞雷亞爾的積分相同，但憑借相互交鋒戰績優勢，力壓對手排在第8位。本賽季馬洛卡隊在聯賽中與比利亞雷亞爾隊交鋒兩次，全部獲勝。 當天迎來生日的李康仁在比賽結束後還和等待自己的球迷們壹起舉行了簡單的生日派對。 另外，上月加盟葡超聯賽波爾蒂芒斯隊的中後衛朴誌洙（29歲）19日在主場迎戰馬裏迪莫隊的比賽中首次亮相。此前兩場比賽朴誌洙都進入了替補名單，但未能出場，當天他首發出場，並打滿了全場。據WhoScored.com網站數據顯示，朴誌洙鏟球1次，搶斷3次。最終，波爾蒂芒斯隊以2比1反敗為勝。取得8勝2平11負（積26分）的波爾蒂芒斯隊在18支球隊中排名第11位。 效力於蘇格蘭班霸球隊凱爾特人隊的吳賢揆（22歲）當天在主場迎戰阿伯丁隊的蘇格蘭足球超級聯賽比賽中首發出場，上場踢了72分鐘。上月30日進行首場比賽的吳賢揆在12日與聖米倫隊的蘇格蘭足總杯16強賽上攻入首粒進球後，當天首次首發出場。這是他加盟凱爾特人隊後踢的第5場比賽。

한국어