土耳其、敘利亞大地震死亡人數超過2.1萬人. February. 11, 2023 07:13. by 洪禎秀 hong@donga.com. 9日（當地時間），在肆虐土耳其和敘利亞的7.8級地震中死亡的人數超過了2.1萬人。這遠遠超過了2011年東日本大地震當時的死亡人數（1.9846萬人）。據美國有線電視新聞網（CNN）等外電統計，截至地震發生第四天的當天，累計死亡人數在土耳其為1.7674萬人，敘利亞為3377人。據推測，兩國總受傷人數達7.8萬人以上。 美國《紐約時報》（NYT）等媒體報道說，在主要受災地區，露天停車場和體育館等變成了巨大的屍體安置所，慘淡的情景接連不斷。在土耳其哈塔伊省壹家醫院的露天停車場，數百個屍體保管掛袋成排擺放著。在卡赫拉曼馬拉什省的壹個公墓裏，沒有正式的墓碑銘，用筆寫上名字的木雕排起了長隊。《紐約時報》報道說，很多人根據在災難或缺水的情況下進行的伊斯蘭式葬禮程序，用沙子和泥土擦拭屍體後緊急埋葬。 有人擔心，死亡人數短期內或將繼續大幅增加。地震專家、伊斯坦布爾理工大學教授厄布奎恩•艾哈邁特•埃爾贊在自己的推特上推測說：“最多有20萬人被困在倒塌的建築物殘骸中，但幾乎沒有生存的可能性。” 美國地質調查局（USGS）當天推測，死亡人數超過10萬人的概率是24%。地震後的第壹份報告顯示為0%，8日為14%，但僅兩天就提高了10個百分點。進入本世紀以來，死亡人數超過10萬人的地震僅僅是2004年和2010年發生的兩次地震海嘯。2004年在印度尼西亞、印度、斯裏蘭卡等地死亡，2010年在海地分別死亡22萬人以上。

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