美國：“韓半島緊張局勢加劇，朝鮮對此負有責任……擴大延伸威懾紙上演習”. February. 11, 2023 07:13. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國國務院當地時間9日就朝鮮在閱兵式上公開疑似固體燃料發動機的新型洲際彈道導彈表示：“將提高美國戰略資產部署的頻率和強度，擴大延伸威懾的紙上演習。” 美國國務院發言人室在就《東亞日報》就前壹天舉行的朝鮮閱兵式提出的問題時強調：“韓美在朝鮮有關核武器計劃的政治說辭增加的情況下，將繼續為加強延伸威懾而合作。”美國國務院特別指出：“尹錫悅政府明確表示，不追求核武器，將通過現有的延伸威懾體系與美國緊密合作。追求非法核武器、加劇韓半島緊張局勢的是朝鮮。” 針對朝鮮在閱兵式上公開新型洲際導彈和戰術核武器運用部隊以及“展示了最大的核攻擊能力”，美國國務院強調韓國不推進自主核開發，並明確表示韓半島緊張局勢高漲的責任在於朝鮮。這既是向朝鮮發出的警告信息，也是擔心朝鮮公開洲際導彈等導致韓國國內自主開發核的輿論高漲而采取的應對措施。 美國國務院發言人內德·普萊斯當天在新聞發布會上表示：“我們已經向朝鮮提議對話。只要朝鮮不停止挑釁、進行對話，我們的接近方法將保持不變。”這意味著，如果朝鮮不停止挑釁，在加強延伸威懾等軍事應對的同時，將繼續推進加強對朝鮮的制裁。 卡內基國際和平基金會高級研究員安基·潘達對“自由亞洲電臺”表示：“朝鮮閱兵式上出現的新型武器很有可能是固體燃料推進的洲際導彈，朝鮮將在幾個月內試射固體燃料洲際導彈。” 美國戰略與國際問題研究中心研究員伊恩·威廉姆斯就固體燃料洲際導彈表示擔憂稱：“發射淮備時間將大幅縮短。在發射導彈前破壞的‘發射左側（發射之前）’階段攻擊也將變得困難。”前白宮大規模殺傷性武器協調員加裏·西摩在戰略與國際問題研究中心的談話中，就通過“鐵穹”等導彈防禦體系防禦朝鮮導彈壹事表示，“不樂觀”。

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