金藝琳暫列ISU四大洲錦標賽短節目冠軍，有望連續兩屆獲得獎牌. February. 11, 2023 07:13. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國女子花滑選手金藝琳（20歲•檀國大學）登上了國際滑聯（ISU）四大洲錦標賽短節目第壹名。 10日，在美國科羅拉多州科羅拉多斯普林斯布羅德莫世界競技場（The Broa誒moor Worl誒 Arena）舉行的花樣滑冰女子單人滑短節目比賽中，金藝琳的技術得分39.35分，藝術表現分33.49分，總分72.84分，在23名選手中暫列第壹。72.84分也是金藝琳本賽季的短節目最高分。 四大洲錦標賽允許亞洲、美洲、大洋洲、非洲等歐洲以外的四大洲的運動員參賽。金藝琳去年在該大賽上獲得了銅牌。在11日中午12時開始舉行的女單自由滑比賽中，金藝琳將挑戰繼2009年金研兒（33歲•退役）之後時隔14年再次獲得金牌。 金藝琳在賽後表示，“獲得賽季最佳分數，真的很幸福。因為賽場高度比較高，所以正在把重點放在體力上進行訓練”，“希望在自由滑中以好的演技站上領獎臺。”金采研（17歲•修理高中）以71.39分排在第3位，去年在該比賽上獲得銀牌的李海仁（18歲•世華女子高中）以69.13暫列在第6位。 男子組“衛冕冠軍”車俊煥（22歲•高麗大學）在當天的單人短節目中技術得分41.95分、藝術表現分42.82分，被扣1分，獲得了83.77分，暫時排在第5位。

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