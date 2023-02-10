“如果今年的物價上漲率來到3.5%，明年私立大學的學費將達到794萬韓元”. February. 10, 2023 07:52. by 朴星民 min@donga.com. 有分析稱，如果今年國內的物價上漲率上升到政府的預測值3.5%，受其余波影響，明年私立大學的學費將平均上漲42萬韓元。 9日，大學政策領域的民間研究所“大學教育研究所”分析說，如果到2024年各大學將學費提高到法定上限幅度時，私立大學的平均學費將達到794萬韓元。這比2022年私立大學的平均學費（752萬韓元）上漲了42萬韓元。 據分析，按系列來看，醫學1107萬韓元、工學877萬韓元、藝術體育874萬韓元、自然科學824萬韓元、人文社會688萬韓元。今年的學費因為各大學還在審議中，所以還沒有確定。 根據《高等教育法》，大學可以將學費提高到“之前3年”物價上漲率平均值的1.5倍。從去年開始物價持續上漲，1月份的物價上漲率達到了5.2%。因此，去年1.65%的學費上調上限今年也上升到了4.05%。研究所預測，明年學費上調上限將上升到5.55%。這是即使得不到政府的國家獎學金Ⅱ，想要將學費提高到法定上限線的大學有可能增加的背景。 研究所預測，如果從2024年開始每年物價上漲率維持在2.5%，到2028年私立大學的平均學費最多將上升到940萬韓元。研究所表示：“如果政府想最大限度地減少學費上漲，就應該加強支援，以克服大學財政危機。”

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