在野黨：“彈核通過” VS 總統室：“將留羞議政史”. February. 09, 2023 07:47. by 申圭鎭, 全主榮 newjin@donga.com,aimhigh@donga.com. 韓國國會全體會議8日下午通過對行政安全部部長李祥敏的彈核公訴案，20多分鐘後的3時47分左右，總統室發表聲明說：“這是議會主義的放棄。這將成為議政史上令人羞愧的歷史。” 總統室壹直在研究應對李祥敏彈核公訴案的應對方案。盡管如此，當天彈核公訴案的表決成為現實後，總統室甚至出現了以下的反應：“處處阻礙立法，而且在沒有明確理由的情況下彈核國務委員，這是巨大在野黨的暴舉，實際上是‘不服大選’的意圖。” 據悉，總統室的方針是，雖然巨大在野黨憑借力量通過了彈核案，但其過程本身是根據現行法律進行的，因此將在等待憲法法院裁決的同時，努力減少行政空白。總統室核心相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：“現在只能相信大韓民國自由民主憲法體系的復原力。只要憲法法院做出正常的判斷，就會在短時間內做出明智的判斷。”另壹名高層相關人士補充道：“共同民主黨為了遮掩代表（黨首）李在明的‘司法風險’，在沒有明確理由的情況下彈核國務委員，正在演變成整個公黨的風險。我認為在野黨的路線有必要修改。” 總統室認為，雖然彈核案在國會獲得通過，但得到憲法法院認可的可能性很小。當天上午來到國會的總統政務首席秘書李珍福（音）在接受記者采訪時，就彈核李祥敏追訴案表示：“沒有違反憲法和法律，我認為這樣做是不對的。”他認為，這不屬於彈核理由中提到的災難預防、應對相關的憲法、法律和國家公務員法等違反行為。另壹名總統室核心相關人士也預測稱：“因為沒有明確的違反憲法和法律的根據，（憲法法院的裁決）不會歷時很久。” 隨著李祥敏的職務被停止，他的工作將由行政安全部次官韓昌燮代理。部分人認為應該重新任命在部門掌握力和業務推進力方面具有更強面貌的檢察官出身的所謂“實權次官”，但據悉，總統室計劃首先以現任次官體制填補行政安全部的業務空缺。 不過，也有人擔心，李祥敏的業務空缺狀態可能會對前壹天尹錫悅總統正式宣布的“勞動、教育、年金+政府改革（3+1改革）”的推進產生影響。他們認為，把重點放在改善公職社會體制上的政府改革的主管部門是行政安全部，而且在推進其他3大改革的過程中，行政安全部起到了連接各部門和地方政府的樞紐作用，因此有可能出現問題。

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