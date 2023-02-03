美國全面展開戰略資產……要培養“適時”而不是“閃現”的抑制力. February. 03, 2023 07:51. . 美國1日在韓半島全面展開了遠程戰略轟炸機B1-B和隱形戰鬥機F-22、F-35B。這些戰略資產與韓國軍F-35A壹起在西域海上空進行了今年首次聯合空中演習。此次演習是在美國國防部長勞埃德·奧斯汀在韓美國防部長會談中提到“將增加F-22、F-35、航空母艦的展開”的第二天進行的。朝鮮昨天反彈說：“對於美國的任何軍事企圖，我們都會以‘以核制核，以正面對抗對正面對抗’進行超強應對。” 分析認為，此次展開戰略資產的行動表明，美國針對朝鮮的核和導彈挑釁、將提供延伸威懾的承諾不僅停留在口頭上。美國同時展開3種空中戰略資產實屬罕見。而且還在中國敏感的西部海域上空展開，對包庇朝鮮的中國也施加了壓力。正如奧斯汀強調的“美國的承諾不僅僅是口號，而是堅固有如銅墻鐵壁”，展示了看得見的能力和意誌。 此次措施不僅是對朝鮮的強烈警告，還包含著對韓國國民的信息。隨著朝核威脅日益升級，盡管美國壹再承諾防衛，但國民們還是產生了懷疑。美國連本國的本土都受到威脅，與擔心美國是否真的會保護韓國的不安壹道，要求獨自核武裝的輿論也越來越大。面對這種懷疑，美國為了表現出“不要懷疑美國的承諾”的堅定決心，安排了全面的聯合空中演習。 不過，令人遺憾的是，朝鮮最害怕的“死亡天鵝”B1-B在韓半島的展開再次被看作是“意外籌碼”。這是B1-B自去年11月以後時隔3個月再次展開。碰巧當時也是在華盛頓韓美國防部長在年度安保協議會議上會面之後。有人提出疑問說，為了配合兩國國防首長之間的會面，美國是不是要求韓國為越過朝核的國際安保做出貢獻，並從展示誠意的角度出發，使用了“展開B1-B”這壹籌碼。 韓美去年就延伸威懾的核心——戰略資產的“適時協調的展開”達成了協議。以本月內實施的延伸威懾手段運用練習（DSC TTX）為開端，要通過平時水平的戰略資產展開、對其運用的共同計劃和訓練，培養實際能力。及時展示強大遏制力的同盟執行力，才是戰勝朝鮮的挑釁沖動、讓國民安心的道路。

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