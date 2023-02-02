沒有雙臂的畫家. February. 02, 2023 07:36. . 莎拉•比芬是美術史上沒有記載的女畫家。取而代之的是留下很多自畫像，記錄了自己。圖為身穿黑色服裝的畫中畫家正凝視著我們。桌子上放著壹些繪畫工具。好像在畫像掛在墻上的迷妳肖像畫。但是沒有雙臂。只是右肩固定著小筆而已。怎麽回事呢？ 比芬於1784年出生於英國薩默塞特的壹個農戶人家，壹出生就沒有雙臂和腿。因為不想成為貧困家庭的負擔，所以她從小就自學了用嘴縫、寫文章、畫畫的方法。13歲時，比芬的父母把女兒托付給了舉辦博覽會或馬戲團的壹名叫杜克斯的男子。也許他認為這是殘疾的女兒能夠維持生計的唯壹方法。 比芬在觀眾面前用嘴和肩膀縫制、寫作、畫迷妳肖像畫。畫兒賣得還不錯，但得到的錢卻微乎其微。幸運的是，在了解她的才能的富裕貴族的贊助下，比芬結束了16年的流浪演出生活，正式向皇家藝術院畫家學習了繪畫。 她的成就速度驚人。1821年獲得英國藝術協會的獎牌，並受委托進行王室微型肖像畫，比芬壹夜之間成為知名人士。這幅自畫像是她名聲大振的三十多歲時期畫的作品。畫家畫出了自己想要展現的形象。不是馬戲團的看點，而是被畫具包圍的專業畫家的樣子。遺憾的是，春天只是暫時的。1827年贊助人去世，經紀人揮霍掉大部分錢，她再次陷入窘境。對殘疾人女性的偏見也依然存在。1850年比芬去世後，她的名字和作品也很快被世人遺忘。 有價值的東西總有壹天會被發現。時代也會重新發現偉人。2022年11月，在倫敦舉行了展望比芬藝術業績的展示會。這是作家去世172年後舉行的首次個人展。

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