半導體出口-45%……1月份貿易逆差創歷史新高. February. 02, 2023 07:37. by 世宗=金炯民記者/具特教記者 kootg@donga.com,kalssam35@donga.com. 引領韓國經濟的半導體1月出口額比去年1月驟減40%以上，出現了“半導體出口沖擊”。這是自全球金融危機爆發的2009年1月（-46.9%）以來的最大跌幅。受此影響，新年伊始以月為基準的貿易赤字創下了歷史最高紀錄。 據產業通商資源部1日透露，上月出口額為462.7億美元，比壹年前減少了16.6%。同期進口額為589.6億美元，減少了2.6%。因此，貿易收支出現了126.9億美元的逆差，創下了單月歷史最高紀錄。此前的最大貿易逆差是去年8月的94.3億美元，此次貿易逆差首次突破了100億美元大關。 1月份的出口創下了2020年5月以來的最大降幅。特別是半導體出口急劇減少。上個月半導體出口受全球經濟放緩和半導體價格下降的影響，比壹年前減少了44.5%。半導體出口自去年8月（-7.8%）以後連續6個月呈現同比減少趨勢。政府認為，冬季能源進口增加和新冠病毒感染癥（COVID-19）疫情導致的中國經濟活動受阻也加重了貿易收支的惡化。 半導體價格的下降導致國內半導體業界的經營業績惡化。當天SK海力士公布，公司去年第四季度（10~12月）的合並基準銷售額為7.6986萬億韓元，營業損失為1.7012萬億韓元。以季度為準的赤字是自2012年第三季度（240億韓元）以後10年來的第壹次。去年全年銷售額為44.8481萬億韓元，比前壹年增加了3.8%。但是營業利潤為7.0066萬億韓元，減少了43.5%。 SK海力士的“盈利沖擊”是因為全球經濟蕭條，從去年下半年（7~12月）開始智能手機、電腦等內存需求急劇減少，價格大幅下降。SK海力士在去年10月的業績發表中表示，今年的投資規模將比去年減少50%。SK海力士方面表示：“雖然今年上半年（1~6月）停滯局面正在深化，但下半年市場情況將逐漸改善。”

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