安倍回憶錄即將問世……“特朗普對軍事行動態度消極”. January. 31, 2023 07:45. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 去年7月遭槍擊身亡的日本前首相安倍晉三的回憶錄將於2月8日出版。 據《讀賣新聞》等媒體30日報道，名為《安倍晉三回憶錄》的這本書是根據安倍卸任首相壹個月後，從2020年10月開始進行的為期壹年多的采訪內容進行記述的。安倍晉三在回憶錄中記錄了生前與保持親密關系的美國前總統特朗普、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京等外國首腦的軼事和運營國政時的感受。 安倍在回憶錄中表示，雖然特朗普看起來好戰，但實際上對軍事行動持消極態度。安倍認為，如果朝鮮發現特朗普對軍事行動持消極態度，遏制力就不會發揮作用，因此與美國政府壹起竭盡全力，不讓（特朗普的）本色顯露出來。 安倍就日本財務省表示，“編制預算的力量非常強大。他們沖向推翻不服從自己意願的政權”，毫不掩飾自己的不信任。安倍推行了以超低利率、發行大規模國債等為主要內容的量化寬松政策“安倍經濟學”。他解釋了2014年11月決定解散眾議院的情況，並表示：“為了讓增稅論者保持沈默，只能解散。” 安倍先後18次與《讀賣新聞》進行了36個小時的采訪。該回憶錄副標題為“首相不為人所知的孤獨、決斷與暗鬥”，由讀賣新聞特別編輯委員和評論部委員長撰寫，前國家安全保障局局長北村滋審訂。據悉，該書原計劃在安倍就任執政黨自民黨最大派別安倍派會長的去年初發行，但由於存在敏感部分，安倍要求推遲出版。去年7月安倍在選舉遊說中死亡後，得到夫人安倍昭惠的同意後決定出版。該書在出版前預約訂購方面就登上了日本亞馬遜圖書部分第二位、非小說類第壹位。

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