“白菜男孩”李相浩斬獲本賽季首枚獎牌. January. 28, 2023 07:39. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “白菜男孩”李相浩（28歲•耐克森輪胎•照片）在2022~2023賽季國際滑雪聯合會（FIS）單板滑雪世界杯上獲得了個人新賽季首枚獎牌。 李相浩27日在加拿大安大略省藍山舉行的世界杯男子平行大回轉決賽上，繼本雅明•卡爾（38歲•奧地利）之後位居第二。這是李相浩在本賽季世界杯上獲得的首枚獎牌，也是繼去年3月在德國貝爾希特斯加登大賽上獲得銅牌後時隔10個月再次獲得的獎牌。 此前，李相浩本賽季的最好成績是去年12月世界杯揭幕戰德國溫特貝格大賽的第9名。2018年平昌冬奧會銀牌得主李相浩在世界杯上共獲得1枚金牌、5枚銀牌、4枚銅牌。 世界排名第14位的李相浩在48人參加的當天預選賽中以1分16秒94的成績以第壹名進入了16強。在16強比賽中，李相浩以0.42秒的優勢戰勝了詹•科希爾（39歲•斯洛文尼亞），在8強賽中他又以0.1秒的優勢戰勝亞歷山大•法爾（34歲•奧地利），進入了4強。在半決賽中，他領先世界排名第7位的奧斯卡•克比亞特科夫斯基（27歲•波蘭）0.47秒進入決賽。由於李相浩在決賽中起步較晚，所以速度慢了壹些，在終點線前的第6個記號門中脫離了路線，未能跑完全程。壹同參加本次比賽的金相謙（34歲•High1）排名第24位。 李相浩在賽後表示：“本賽季我的成績壹直低迷，但大韓滑雪協會和會長公司樂天壹直信任並支持我，所以取得了好成績”，“將以世界錦標賽金牌為目標，竭盡全力。”本賽季的世界錦標賽將從下月19日開始在喬治亞舉行。李相浩計劃參加19日的平行大回轉、21日的平行回轉、以及22日的團體比賽。

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