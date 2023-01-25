中國最北端的漠河市零下53度……日本時隔10年再次因寒流發布限制外出令. January. 25, 2023 07:49. by 金祺容 kky@donga.com. 中國和日本也刮起了寒流。中國最北端地區的氣溫降至零下53度，創下了有氣象觀測以來的最低氣溫。日本遭遇了10年來最嚴重的寒流。 據騰訊網等中國媒體24日報道，22日中國東北部黑龍江省漠河市的氣溫達到零下53度。這是自1969年開始氣象觀測以來的最低氣溫，此前漠河市的歷史最低氣溫是1969年的零下52.3度。漠河市是中俄邊境城市，緯度上也是中國最北的壹個城市。通常冬季持續8個月，年平均氣溫在零下3度左右，因此被稱為“中國的北極”。 雖然居民們已經習慣了寒冷天氣，但這次卻破例連續三天降到零下50度以下，正在經歷有史以來最強寒冷天氣。騰訊網報道說：“漠河市的公寓是名符其實的冰箱，部分遊客甚至很享受在外面潑水就會變成冰的現象。”漠河市當局表示，雖然正值春節假期，但為了不讓供暖和熱水中斷，正在進行特別緊急工作。 日本遭遇了10年壹次的寒流，下達了“禁止外出令”。日本當局提醒，24日至26日三天期間，全國將出現最強寒流，並出現暴雪。國土交通省表示：“在預計暴雪的地區，可能會發生車輛無法動彈等事故，因此請克制不必要的外出。”輕易不會降至零下線的東京，預計25日也將降至零下3度。預計雪也會下得很大。據預報，新潟縣降雪 將達到90厘米，關東外圍和關西地區會有70厘米，北海道和九州北部為40厘米等。

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