2995.5366萬人. January. 21, 2023 09:41. . 昨天是韓國出現首例新冠患者3周年。目前，確診者、死亡者、危重癥患者的減少趨勢明顯。從30日開始，室內戴口罩的規定將從“義務”放寬到“勸告”。經過大流行的漫長隧道，終於即將回歸到新冠之前的日常生活。與家人見面的春節長假也可以以輕松的心情度過。 由於新冠疫情，韓國社會經歷了史無前例的混亂和變化。接連的變異病毒先後出現7次大流行，3年間累計確診人數達到2995.5366萬人（截至20日零時）。60%的國民被感染，死亡人數超過3萬人，病毒的氣勢非常兇猛。強有力的防疫控制給社會、教育、經濟等所有領域帶來了巨大的影響。要想完全恢復，今後還需要相當長的時間。 新冠疫情留下的傷痕很深。因停課而不能上學的學生們正在經歷社會性薄弱、學歷低下等問題。口罩的長期使用對兒童的語言發展產生了負面影響。隨著非面對面、非接觸的孤立生活的延長，70%的成年人也經歷了被稱為“新冠憂郁”的憂郁癥。更不用說經濟上的打擊了。由於保持社會距離等營業限制，很多個體戶和小商工不得不停業。大規模新冠補貼引發的通貨膨脹與全球供應網危機等相吻合，導致了高物價、高利率、高匯率的三重苦難，再次把弱勢群體推向懸崖邊。 大流行改變的日常生活也展現了新的可能性。隨著在家辦公的擴散，遠程辦公和Workation（工作度假）等新的業務文化紮根，為正式討論遠程診療奠定了基礎。以效率和便利性為先導的“無接觸時代”的優點是今後要培養的領域。 雖然新冠疫情在壹定程度上已經結束，但病毒的攻擊並沒有結束。新的傳染病有可能再次席卷全世界。世界衛生組織和主要國家已經考慮到出現第二種、第三種大流行的可能性，開始應對。韓國也應該重新整頓保健醫療體系，加快疫苗等醫療技術的開發。從縮小學歷差距、貧富差距到撫慰孤立的傷口，新冠留下的課題不少。現在是時候壹起壹壹解開，尋找進入“後新冠時代”的新路了。

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