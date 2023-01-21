“會壹直呈現作品直到去往天國為止”，尹靜姬像電影壹樣離開. January. 21, 2023 09:42. by 崔智善記者 •金民記者 aurinko@donga.com，kimmin@donga.com. 20世紀60~80年代作為“銀幕明星”活躍的演員尹靜姬（原名孫美子）當地時間19日在法國巴黎去世。享年79歲。 故人的丈夫、著名鋼琴家白建宇（77歲）20日給國內電影界人士發短信說：“我的妻子、長期受到大眾喜愛的演員尹靜姬19日下午5時聽著女兒珍熙的小提琴聲，像做夢壹樣安詳地離開了人世。”葬禮將按照故人的意願在巴黎當地舉行家庭葬禮。據電影界透露，遺屬們將在故人平時經常光顧的巴黎某教堂舉行三日葬（死後三天舉行的葬禮）。故人的遺骸將安葬在巴黎附近的墓地。 故人在被稱為“韓國電影黃金期”的20世紀60~80年代，與同僚演員文姬、南貞妊壹起被稱為“女演員第壹代三駕馬車”，受到了大眾的喜愛。1944年出生於釜山的故人在朝鮮大學英語系就讀期間，突破1200比1的競爭率，於1967年憑借電影《青春劇場》出道。主要作品有《將軍的胡須》（1968年）、《神弓》（1979年）、《夜間啼叫的鳥》（1982年）、《危機中的女人》（1987年）、《厚顏無恥之人》（1994年）等。故人的出演作品共達330多部，是當代最優秀的銀幕明星之壹。 獲獎經歷也非常華麗。故人在20世紀60、70年代的大鐘獎等大型國內電影節上20多次獲獎，多次拿到演技獎、人氣演員獎等。憑借電影《詩》（2010年）斬獲美國洛杉磯影評人協會獎最佳女主角獎，並在澳大利亞亞太電影大獎等國內外7個電影節上獲得了最佳女主角獎。電影《詩》是故人出演的最後壹部作品。這是繼《厚顏無恥之人》之後時隔16年回歸大熒幕的作品。故人在作品中飾演了患有阿爾茨海默氏癥，與中學生孫子壹起生活，陷入詩的世界的美子壹角。生前接受《東亞日報》采訪時，故人曾表示，“電影演員是表現人類生活的職業”，“將壹直堅持到去往天國為止。”據悉，故人從該作品公開的2010年左右開始出現了阿爾茨海默癥狀。2017年確診。 故人與被稱為“鍵盤上的求道者”的世界著名鋼琴家白建宇作為代表文化藝術界的模範夫妻而聞名。兩人1974年在巴黎首次見面，經過2年的熱戀，於1976年3月在畫家李應魯（1904~1989年）的巴黎20區住宅舉行了婚禮。故人生前在2019年接受《東亞日報》采訪時對丈夫流露出依戀之情，並囑咐丈夫“活得比自己更久”。 據白建宇方面透露，死者從2018年開始阿爾茨海默氏癥急劇惡化。2020年，圍繞故人的監護人指定問題，故人的弟弟和白某父女之間還發生了法律糾紛。由於尹靜姬的死亡，預計成年監護人訴訟將在沒有法律判定的情況下結束。 前釜山國際電影節執行委員長金東浩遺憾地表示：“尹某對韓國電影界做出的貢獻非常大。”後輩演員金惠秀、已故申相玉導演的兒子申正均導演等也通過社交網絡服務（SNS）追悼了故人。遺屬有丈夫白建宇和女兒珍熙（小提琴手）。

한국어