美國朝野政黨對峙，面臨“政府破產”危機……“暫緩繳納公務員年金”. January. 21, 2023 09:42. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國聯邦政府負債在當地時間19日達到國會規定的限度後，美國拜登政府表示，為避免債務違約，將采取“特別措施”。有預測稱，如果圍繞上調負債限度問題處於懸崖邊對峙狀態的拜登政府和在野黨共和黨未能達成協議，6月初的違約將不可避免。 財政部長耶倫當天在致國會的信函中表示：“財政部將從今天開始實行特別措施，為了保護美國的信用，敦促國會迅速行動。” 財政部公布的特別措施是聯邦政府延期繳納公務員年金中的政府負擔額，預計將執行至6月5日。但是，如果國會不上調負債限度，聯邦政府負債最早將於6月初超過限度，違約危機將成為現實。如果違約，特定年金支付將被中斷，軍人和聯邦公務員的工資將被停止或削減，利息支付也將被延期。 金融市場分析說，如果美國出現違約，失業率就會飆升，破產者層出不窮，經濟增長率可能會下降5%。《華盛頓郵報》當天援引2021年穆迪分析公司的推算表示：“違約時600萬個工作崗位消失，有可能引發全面的經濟衰退。”此外，很有可能引發全球經濟衰退和世界金融市場大混亂。 共和黨表示，如果拜登政府不減少社會福利支出，就不會達成上調負債限額的協議。共和黨所屬的眾議院稅收委員會主席傑森·史密斯在聲明中表示：“美國國民知道造成巨額財政赤字的現狀是不可持續的，如果不與共和黨合作，拜登總統要制定美國負債危機時間表。” 白宮發言人安德魯·貝茨批評共和黨說：“違約是讓美國陷入經濟崩潰的混亂和災難，幫助像中國這樣的競爭者。” 《華盛頓郵報》報道說，部分專家提出了方案，拜登可以援引憲法中“美國債券的有效性不能有懷疑”的規定，在未經國會磋商的情況下指示發行國債。不過，《華盛頓郵報》指出：“這種措施將面臨法律挑戰。”

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