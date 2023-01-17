《Pachinko》獲得美國評論家選擇獎“最佳外語劇集獎”. January. 17, 2023 07:44. by 崔智善 aurinko@donga.com. 講述旅日僑胞波瀾壯闊人生的蘋果TV+電視劇《Pachinko•柏青哥》（日本的壹種彈珠遊戲機）獲得了美國美國評論家選擇獎（Critics' Choice Awards）電視部門最佳外語劇集獎。 15日（當地時間），評論家選擇協會（CCA）在美國洛杉磯費爾蒙特世紀廣場酒店舉行的第28屆頒獎典禮上，將《柏青哥》選定為最佳外語劇集獎獲獎作品。至此，韓裔電視劇繼去年的《魷魚遊戲》之後，連續兩年獲得評論家選擇獎最佳外語劇集獎。 《柏青哥》改編自旅美僑胞李敏真作家的同名長篇小說，講述了從1910年代到1980年代歷經4代的旅日僑胞波瀾壯闊的生活。雖然被分類為美國系列，但是金敏河、李敏鎬、尹汝貞等韓國演員大舉出演，成為了話題。 以自閉癥譜系律師為主人公的ENA電視劇《奇怪的律師禹英禑》雖然也入圍了同壹部門的候選名單，但未能獲獎。去年奈飛的《魷魚遊戲》獲得了TV部門最佳外語劇集獎和電視劇部門最佳男主角獎（演員李政宰），獲得了雙冠王。 在今年的頒獎典禮上，朴贊郁導演的《分手的決心》雖然很想獲得最佳外語片獎，但最終遺憾的與獎杯失之交臂。該獎項頒給了講述20世紀20年代抵抗英國殖民統治的印度獨立運動家故事的電影《RRR》。

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