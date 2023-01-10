拿破侖的雅法之行. January. 10, 2023 07:59. . 巴勒斯坦的港口城市雅法從十字軍戰爭時期開始就是重要的港口和軍事據點。拿破侖侵略埃及時，雅法也成了激戰之地。法國軍隊在攻陷雅法要塞上吃了不少苦頭，作為代價，對被攻陷的城市進行了無情的報復和掠奪。 是神的懲罰嗎？雅法的法國軍隊遭遇了災禍。淋巴腺鼠疫（也叫黑死病）襲擊了法國士兵。法軍士氣低落，早已預感到戰敗的拿破侖陷入了苦惱之中。1799年3月7日，拿破侖出現在盤旋著絕望和死亡氣息的雅法鼠疫患者收容所。是因為感動嗎？還是因為怨恨和冤枉的心情？身體無法正常移動的士兵搖搖晃晃地聚集在拿破侖周圍，有人試圖去碰拿破侖的身體或抓住他的衣服。 隨軍畫家安托萬-讓•格羅通過畫作將這壹感人的場面記錄了下來。面對快要死去的患者們，因為害怕傳染，拿破侖後面的軍官用手帕捂著嘴，但拿破侖毫不畏懼地望著患者聊天。當然這個場面是電影式的誇張。拿破侖在野戰醫院的實際行動尚不清楚。在放棄埃及遠征撤退時，拿破侖下達了殺害鼠疫患者的秘密命令。 1804年皇帝即位的拿破侖要求用畫來描繪雅法探病的場面。這是為了用大眾宣傳來彌補自己的遠征失敗。 他的象征性畫作、飄揚著紅色鬥篷騎著白馬高喊“跟著我”或“我的詞典裏沒有不可能”的大衛的作品、跨越阿爾卑斯山的拿破侖也與實際情況相去甚遠。拿破侖是大眾宣傳的天才。懂得讀懂群眾的心理，用這樣壹場宣傳戰為勝利增添了感動，連戰敗都變成了感動。但是，這種偉大的政治感覺也未能拯救拿破侖。宣傳可以遮住大眾的眼睛，但不能用小伎倆支配世界。

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