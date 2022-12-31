沒有球衣號碼的“卡塔爾戰士”吳賢揆收到歐洲球隊的轉會提議. December. 31, 2022 07:20. by 金東昱 creating@donga.com. 卡塔爾世界杯第27位太極戰士吳賢揆（21歲•水原•照片）接到了歐洲球隊發來的轉會邀請。這是除海外派球員外，K聯賽選手中的第壹個。 水原俱樂部相關人士30日表示，“從世界杯前開始，就接到了蘇格蘭凱爾特人隊希望引進吳賢揆的提議。世界杯結束後也收到了提案。”雖然沒有公開具體條件，但據悉凱爾特人隊提出的轉會費為200萬歐元（約27億韓元）。 吳賢揆在梅灘高中就讀期間，於2019年與水原簽訂了準職業合同。當年在K聯賽出道，共參加了11場比賽，從2020年到2021年在尚武服兵役。今年重返水原的吳賢揆在36場比賽中攻入13球，助攻3次。他在與安養隊的升降季後賽第2場比賽中攻入制勝壹球，帶領水原隊繼續留在K1聯賽（第1級聯賽）。 吳賢揆未能入選卡塔爾世界杯最終參賽名單。但是被選為預備隊員，與代表隊壹起在卡塔爾進行了訓練。國家隊隊長孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）表示感謝說：“吳賢揆在世界杯上起到了最重要的作用。”身高183厘米、體重72公斤的吳賢揆的優點是，在身體對抗中不容易輸掉的以體能為基礎的混不吝踢法。 水原俱樂部方面表示：“明年球隊絕對需要吳賢揆。以吳賢揆為中心組建了球隊。希望他在球隊多效力1年左右”，“已經向吳賢揆轉達了球隊的立場，他也表示理解，計劃參加明年1月3日開始的轉地訓練。”與水原隊簽訂到2026年為止的5年合同的吳賢揆需要得到球隊的允許才能轉會到其他球隊。 蘇超凱爾特人隊是奇誠庸（33歲•首爾FC）和車杜裏（42歲）曾效力過的球隊。在最近10年裏，球隊9次在蘇格蘭足球超級聯賽中奪冠，是壹支強隊。凱爾特人隊主教練恩齊•波斯特科格魯（57歲）從2018年開始到去年為止，曾擔任日本職業足球J聯賽橫濱水手隊的主教練。他對日本等亞洲足球和球員非常了解。目前凱爾特人隊中共有4名日本球員。

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