尹錫悅：“為了得到和平，要準備壓倒性的戰爭”. December. 30, 2022 07:39. by 全主榮, 黃聖皓 aimhigh@donga.com,hsh0330@donga.com. 尹錫悅總統29日強調：“我們為了獲得和平，必須做好壓倒性優越的戰爭準備，不能有不考慮戰爭、不應對戰爭的軍隊。”對於朝鮮的無人機挑釁，尹錫悅提到了“戰爭”，向朝鮮發出了強硬的信息。 尹錫悅當天來到大田國防科學研究所。他表示：“朝鮮無人機侵犯領空是完全不能容忍的事件，應該讓他們明白，挑釁必須付出殘酷的代價。”會上，尹錫悅檢查了韓國軍隊對朝鮮無人機的監視、偵察攔截系統等國內武器體系的開發現狀。 共同民主黨立即表示反對。該黨院內代表朴洪根抨擊道：“從擴大戰爭的覺悟到原點打擊，尹總統以強硬壹邊倒的發言，反而加重了國民的不安。”

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