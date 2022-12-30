柳賢振比往年提前壹個月出國. December. 30, 2022 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. 今年6月接受左肘尺骨附屬韌帶重建術後正在康復中的“韓國怪物”柳賢振（35歲•多倫多藍鳥）比往年更快地進入了賽季準備階段。今年是柳賢振與多倫多隊簽訂4年合同的最後壹年，因此他決心壹定要成功復出。 柳賢振29日通過仁川國際機場飛往美國時表示，“休息期間每周進行6次運動，過得很好。根據階段性投球計劃（ITP），目前正在進行10米距離的投接球練習。打算通過逐漸增加距離來提高強度。” 柳賢振於上月22日入境，休息了壹個多月後再次登上出國的飛機。雖然通常在1、2月份出國，但出國日程提前了。由此可見，他迫切需要康復訓練。他將前往球隊春季集訓、康復設施等所在的佛羅裏達州達尼丁。平時和家人壹起出國，但這次是他先出發的。對此，柳賢振表示，“不管怎麽說，都想在溫暖的地方投球，球隊也希望我早點歸隊。抵達之後應該會馬上開始訓練。” 預計回歸時間將在7月中旬。柳賢振表示，“從主刀醫生制定的日程來看，全明星賽（7月中旬）壹結束就會進入實戰。預計從6月份開始將進行康復比賽。打算只盯著7月份進行準備。”明年的MLB新賽季將於3月31日開幕。 柳賢振於2019年12月與多倫多隊簽訂了4年8000萬美元（約1010億韓元）的合同。目前，柳賢振在頂級聯賽中共取得75勝45負、平均責任失分（ERA）3.27的成績，在多倫多隊3年間他取得了21勝12負、ERA4.07的成績。今年因胳膊、胳膊肘疼痛只出場6場比賽，只取得了2勝，ERA高達5.67（數字越高越差）。柳賢振表示，“從選擇手術的瞬間開始，就只想著登上投手踏板，正在接受康復治療。壹定要在7月份回歸，給韓國粉絲們展現好的競技狀態。”

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