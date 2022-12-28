物價上漲到頂了嗎? 預期通脹率降至低於4%. December. 28, 2022 07:40. by 朴民優 minwoo@donga.com. 消費者對今後壹年物價上漲率的預測值——預期通貨膨脹率時隔6個月降至3%。因為隨著國際油價等原材料價格下跌，韓元對美元的匯率也恢復到1300韓元左右，物價上漲趨勢會放緩的期待也越來越大。 韓國銀行27日發表的消費者動向調查結果顯示，12月份的預期通貨膨脹率為3.8%，比前壹個月（4.2%）下降0.4%。預期通貨膨脹率在今年7月達到4.7%的歷史最高值後，連續5個月保持在4%以上。這是自6月份（3.9%）以來，預期通貨膨脹率首次跌至4%以下。 韓國銀行統計調查組組長黃熙珍（音）分析說：“與生活物價相關的農畜產品、石油類價格穩定，消費者物價指數、匯率下降，對降低預期通貨膨脹產生了影響。”但是，由於明年將上調電費和燃氣費，再加上地鐵等公共費用上調也不可避免，是否還會持續這種物價下降壓力還是未知數。最重要的是，國際油價和匯率走勢仍不確定，因此有分析人士認為，5%左右的高物價基調將持續到明年上半年（1月-6月）。 此外，曾跌至歷史最低的房價預測也小幅回升。從今年7月走連續5個月刷新最低點的住宅價格展望指數，在12月達到62，比上個月（61）上升1個百分點。但黃熙珍表示：“很難賦予太大的意義，本來就很低，從交易量、買賣供需指數等來看，下降幅度也在擴大，所以還需要進壹步觀察。”反映消費者感受景氣的消費者心理指數在12月份為89.9，比上個月（86.5）上升3.4個百分點，是時隔3個月再次回升。

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