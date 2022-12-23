國情院：“自2017年以來，朝鮮網絡威脅造成的韓國損失額達1000億韓元”. December. 23, 2022 07:52. by 申나리 journari@donga.com. 據國家情報院推算，韓國在過去5年間因朝鮮的網絡攻擊而遭受的損失額約達1000億韓元。國情院分析說，朝鮮此前曾進行過與核試驗相吻合的黑客攻擊等網絡攻擊，因此，如果朝鮮進行迫在眉睫的第七次核試驗，很有可能在此前後展開大規模網絡威脅。 國情院第三次長白鐘旭（音）22日在位於京畿道板橋第二科技谷的國家網絡安保合作中心舉行記者招待會表示：“如果朝鮮國務委員長金正恩確定方向，黑客組織就會根據其動向進行網絡攻擊。”國情院相關人士補充說：“去年1月金正恩委員長提出超音速導彈、洲際導彈、核潛艇、偵察資產開發等國防核心課題後，實際上有很多人試圖竊取原子能、防衛產業、偵察資產等完成核武裝的資料和情報。” 國情院表示，以上個月為基準，平均每天有118萬多件國際黑客組織等試圖進行攻擊。為了民官聯合應對這種網絡攻擊，韓國在11月30日開設了國家網絡安保合作中心。該中心不僅有國情院、科學技術信息通訊部、國防部等相關機關，還有安博士、東安（East Security）、S2W、鏈析（Chainalysys）等信息技術、安保企業的專門人力。 國情院表示，朝鮮主要通過黑客攻擊金融機構、竊取虛擬資產、散布勒索軟件及威脅等方式獲取收益，今年朝鮮的網絡犯罪在海外造成了8000億韓元以上的損失。據悉，朝鮮因核試驗和發射彈道導彈而受到聯合國制裁，為了解決經濟困難，正在拼命進行賺取外匯的黑客攻擊。特別是隨著最近虛擬資產投資熱潮的興起，朝鮮正在積極進行虛擬資產相關網絡犯罪。 國情院相關人士強調：“從去年起，朝鮮特別利用區塊鏈技術，集中攻擊沒有政府或銀行等中央機關介入的‘脫中央化金融（DeFi）’服務。”據國情院透露，DeFi存款資產從2020年末的160億美元大幅增加到今年4月的2190億美元。國情院認為，朝鮮很有可能將攻擊範圍擴大到不可替代的代幣（NFT）、元宇宙等“網絡3.0（去中心化網絡）”平臺。

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