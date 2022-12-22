安重根後代出席的電影《英雄》試映會. December. 22, 2022 07:41. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 由國家報勛處主辦，講述安重根義士（1879~1910年）哈爾濱義舉的音樂劇電影《英雄》試映會21日在首爾龍山區CGV龍山IPARK購物中心舉行。 安重根義士的堂兄安長根的孫女安基英女士和安重根義士崇慕會、獨立有功者遺屬等100多人應邀出席了當天的試映會。電影講述了從義舉準備開始到反抗日本帝國主義，直到英勇就義的安重根義士生命中最後壹年所發生的故事。 從原作音樂劇《英雄》的首演開始，鄭承華就飾演安重根義士，10多年來以爆發性的唱功受到好評，在此次電影中他又壹次飾演了安重根義士。安義士的母親兼精神支柱“趙瑪麗亞”壹角由羅文姬飾演，金高銀飾演冒著生命危險竊取日本情報的獨立軍情報員“雪姬”。 1879年出生於黃海道的安重根義士在哈爾濱站狙擊侵略的元兇—日本人伊藤博文後，在前來逮捕的俄羅斯軍隊面前，向天空高喊了三次“大韓獨立萬歲”。 安重根義士在審問和審判過程中也批評日本的不正當侵略行為，要求日本改正，主張祖國完全獨立和實現東方和平，1910年2月14日被判死刑後於3月26日殉國。報勛處處長朴敏植（音）表示：“希望通過講述救國英雄安重根義士為奪回被掠奪的國家而獻出的愛國魂的電影，成為重溫為祖國願付出壹切的義士崇高的衛國獻身精神的契機。”

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