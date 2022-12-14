政府新設0歲幼兒父母津貼……明年起每月最多將支付70萬韓元. December. 14, 2022 07:56. by 金素英記者 ksy@donga.com. 政府從明年開始新設“父母津貼”，對家中育有0、1歲幼兒的家庭，不論收入和財產如何，每月最多將支付70萬韓元。到2027年，國家公立幼兒園每年增加500所，時間制保育和照料服務也將逐步擴大。其宗旨是，考慮到世界範圍內最嚴重的韓國的低生育率（合計出生率0.81），增加保育支援。 保健福利部13日通過中央保育政策委員會的審議，確定了“第4次中長期保育基本計劃（2023~2027年）”。據此，從明年1月開始，對0歲（0~11個月）嬰兒家庭每月支付70萬韓元津貼，對1歲（12~23個月）幼兒家庭每月支付35萬韓元。從2024年開始，支付額將分別增加到每月100萬韓元和50萬韓元。目前，對不上托兒所的0、1歲家庭每月支援30萬韓元的嬰兒津貼，對上托兒所的0、1歲家庭每月支援49.9萬韓元的嬰幼兒保育費。 據福祉部透露，以明年為基準，父母津貼支付對象的嬰幼兒共有32.3萬名。0歲為23.8萬人，1歲為8.5萬人。根據新設父母津貼，明年的相關預算規模約為2.36萬億韓元。 政府計劃擴大對無法在家庭中直接照顧孩子的父母的照顧支援，並加強對幼兒園的評價。特別是，政府還提出了大幅增加父母偏愛的國立、公立幼兒園的計劃。 計劃通過這壹措施，到2027年將公共保育利用率從目前的37%提高到50%。 福祉部第壹副部長李基壹（音）表示：“低出生率越是長期化，培養好孩子就越重要，因此將實現養育支援和保育服務的飛躍。”

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