為勇敢的失敗喝彩. December. 13, 2022 07:41. . 1942年6月4日上午8點左右，在中途島附近的太平洋上空，上官和部下發生了史無前例的爭吵。美軍攻擊機編隊指揮官斯坦霍夫•林中校從美國“大黃蜂號”航空母艦上出擊後，麾下的第8魚雷轟炸機大隊長約翰•沃爾德倫少校開始強烈抗議。當時美國飛機正在尋找日本航空母艦，但沃爾德倫主張方向不對。林中校沒有聽。生氣的沃爾德倫帶領大隊離開，親自前往自己心目中的場所。這分明是抗命，是軍法會議監。 但是，沃爾德倫少校並沒有出庭。他提出的方向是正確的。沃爾德倫編隊發現日本航母艦隊後立即展開了攻擊。美軍魚雷轟炸機“TBD”就是被趕出戰場的緩慢而糟糕的型號。美軍的魚雷性能更差。 在沒有戰鬥機掩護的情況下，沃爾德倫的魚雷轟炸機群團結在壹起，直線前進。日軍戰鬥機沖過來敲打他們。接近攻擊距離向日本航母發射魚雷的美軍機體只有1架，而且還是偏離了目標。美軍的生存者只有壹人。美軍飛行員的實力還只是初級水平。 壹般在戰史中都是這樣記載的。但是根據第8魚雷轟炸機大隊出身人士的證言，他們在戰爭前也付出了巨大的努力，反復進行了訓練。因為是印第安混血兒，綽號為“酋長”的沃爾德倫少校有時會在自己家裏舉行派對，教訓年輕的新手，鼓勵和勸慰他們，為了把他們培養成戰士而竭盡全力。6月4日，那天他們之所以沒成熟，是因為準備時間不足，而不是因為努力不足。 雖然連壹發魚雷都沒打中，但他們抱著即使只有壹人活下來也要堅持到底的覺悟，進行了死亡奮進。他們的失敗和沒成熟是壹件令人惋惜的事情，不應該嘲笑他們。也有戰史家稱，沃爾德倫編隊是中途島海戰的最大功臣。因為他們找到了日本艦隊，這決定了戰鬥的方向。

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