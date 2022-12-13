LPGA資格考試落下帷幕，韓巡新人王出身的柳鮭瀾奪取“狀元”. December. 13, 2022 07:41. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽新人王出身的柳鮭瀾（21歲）以第壹名通過了美國女子職業高爾夫（LPGA）資格考試（Q系列賽），現在將挑戰LPGA巡回賽新人王。 12日，柳鮭瀾在美國阿拉巴馬州高地橡樹高爾夫球場（72桿）舉行的Q系列賽最後第8輪比賽上，抓到6支小鳥，吞下2個柏忌，減少了4桿，最終以低於標準桿29桿共545桿的成績登上了冠軍寶座。領先排名第二的美國選手貝莉•塔蒂（26歲）2桿。繼去年的安娜琳（26歲）之後，韓國選手連續兩年奪得第壹名。韓國選手在Q系列賽上獲得第壹名是從1997年的朴世莉（當時並列第壹）開始，繼崔惠貞、金仁京、宋雅莉、李晶恩等選手之後，歷史上第7次。 共有100人參加的Q系列賽在2周內進行共8輪的強行軍。第1周後，只有前70名選手才能參加第2周的比賽。最終排名前20的選手將獲得明年LPGA巡回賽的參賽權。柳鮭瀾以世界排名75位以內的資格獲得了Q系列賽的參賽權。目前她的世界排名是第50位。 以第壹名通過資格考試，事實上已經獲得全部比賽參賽權的柳鮭瀾，在明年的LPGA巡回賽上成為了最有力的新人王候選人。繼2019年“HOT6”李晶恩（26歲）之後，韓國選手再也沒有獲得過新人王。柳鮭瀾表示，“在國內舞臺上結束新人生活沒多久，此番再次成為LPGA巡回賽的新人，與其說陌生，不如說熟悉。能夠參加世界頂級巡回賽，意義重大，而且能夠在這場比賽中獲得第壹名，感到非常自豪。” 柳鮭瀾作為國家代表在2018年雅加達-巨港亞運會團體賽上獲得了銀牌，在效力於KLPGA二級巡回賽的2019年作為邀請選手出戰的KLPGA巡回賽濟州三多水大師賽上奪冠，第二年進入了KLPGA巡回賽。當年她獲得了新人王，並在KLPGA巡回賽上獲得了5個冠軍。在2022賽季，直到最後她還展開了大獎、平均桿數（以上第2名）的競爭。柳鮭瀾在上個賽季的果嶺命中率為78.51%，位居第3位，精準的打法是她的武器。她自己也說：“與美國相比，韓國的場地非常窄，因此需要準確的擊球。對本次大賽也起到了很大的幫助。”在賽季開始前，預計她將致力於推桿練習。 另外，國家代表常備軍出身的樸禁江（21歲）最終取得低於標準桿20桿共554桿的成績，以並列第9位獲得了巡回賽入場券。

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