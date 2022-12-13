收受世界杯主辦國卡塔爾賄賂，歐洲議會副議長等6人被捕. December. 13, 2022 07:42. by 李恩澤 nabi@donga.com. 歐洲議會副主席伊娃·凱麗（44歲、照片）等歐洲議會主要人士當地時間11日因涉嫌從2022世界杯主辦國卡塔爾收受巨額賄賂而被起訴。據美國《紐約時報》等外媒報道，在世界杯舉行之前就卷入侵犯勞動者人權和壓迫性少數者等爭議的卡塔爾為了友好化國際輿論，展開了賄賂攻勢。該事件被稱為“卡塔爾醜聞”，有評價稱“這是歐洲議會歷史上最嚴重的腐敗事件”。 據比利時《晚報》、美國政治專門媒體《政治報》等報道，比利時警方9日在歐洲議會第二議事堂所在的首都布魯塞爾突然逮捕了歐洲議會副主席、社會黨集團助理凱麗、前歐洲議會議員皮埃爾-安東尼奧·潘澤裏、國際工會聯盟秘書長盧卡·維森蒂尼等6人。警方還扣押搜查了相關人士的居住地等16處，在凱麗家沒收了裝有60萬歐元（約8.25億韓元）的旅行包。比利時檢方11日以洗錢及腐敗嫌疑起訴了凱莉等4人。 檢方表示，“他們可能是為了對歐洲議會的決定產生影響，從第三方海灣國家收取了巨額資金”，但沒有指明卡塔爾。但外媒援引匿名歐洲議會相關人士的話壹致報道說：“相關行賄國是卡塔爾。” 卡塔爾世界杯在舉辦前就受到了“人權鎮壓世界杯”的批評。卡塔爾申辦2010年世界杯成功後，大量動員到體育場建設等的外國勞動者飽受酷暑、惡劣的工作條件、拖欠工資的折磨，死亡事故也接連不斷。被起訴的凱麗上個月在歐洲議會演講中表示，“卡塔爾是勞動界的領先國家。歐洲正在歧視和折磨卡塔爾”，袒護卡塔爾。在世界杯開幕之前，她還訪問卡塔爾，向卡塔爾勞動部長表明了支持意向。“透明國際”負責人米希爾·範·惠頓批評說：“這是最近幾年歐洲議會目睹的最嚴重的腐敗事件。”《政治報》指出：“不僅是議會，國際工會聯盟也牽連其中，因此腐敗醜聞有可能蔓延到整個布魯塞爾。” 卡塔爾外交部通過聲明表示：“拒絕任何試圖將此次調查與卡塔爾政府聯系起來的行為。有關卡塔爾牽連的疑惑是沒有根據的，也是被誤傳的。”

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