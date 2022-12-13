拜登心腹、美駐日大使上周末非正式訪韓. December. 13, 2022 07:42. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾上周末非正式訪韓，與韓國外交部長朴振進行了面談。伊曼紐爾是美國總統拜登的心腹，也是奧巴馬政府時期擔任首任辦公室主任的美國民主黨核心人士。在韓日兩國加快有關強制征用受害者賠償的協商速度的情況下，此舉是美國為改善韓日關系，出面發揮積極斡旋者的作用。 據外交消息人士12日透露，伊曼紐爾周末來到韓國，參觀了廣藏市場等首爾市內，並訪問了板門店。據悉，12日他前往外交部，與朴振進行了非公開面談。消息人士說：“據我所知，並不是來具體討論特定問題的。” 考慮到美國政界“重量級人物”伊曼紐爾的影響力，訪韓本身就給韓日兩國帶來了很大的信息。韓日最近舉行首腦會談等，在最大懸案——強制征用問題加快了速度，伊曼紐爾此行有可能向朴振表明了美國積極支持或出面斡旋的決心。伊曼紐爾去年擔任大使時，曾在人事聽證會上就改善韓日關系的必要性進行了強烈的發言。對於韓日歷史矛盾，他表示：“沒有人會希望21世紀的機會因為20世紀的課題而消失。”此前的4月，他和日本外相林方正登上“林肯”號航空母艦並表示：“期待以新的友誼為依據的韓美日關系重新開始。” 伊曼紐爾在2008年美國民主黨總統候選人競選及總統選舉中帶領當時的初選參議員奧巴馬取得了勝利，還擔任了第壹屆辦公廳主任。他曾有過壹則很有名的故事，說是他在與奧巴馬壹起乘車時接到了民主黨眾議員的電話，他表示：“現在很忙，難以通話。妳和奧巴馬談談吧！”

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