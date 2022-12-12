100強企業業績“觸頂回落”……要降低法人稅. December. 12, 2022 07:31. . 韓國國內100強企業的利潤在第三季度急劇減少，業績達到頂點後進入下降趨勢的“觸頂回落”現象尤為突出。雖然銷售額增加，但由於原材料、人工費上升，業績惡化的企業接連進入緊急經營。如果業績惡化的大企業連投資也減少的話，明年韓國經濟很有可能進壹步萎縮。 韓國經營者總協會表示，今年第三季度100強企業的營業利潤比去年同期減少了24.7%。銷售額雖然增加了18%，但原材料費、利息費用、人工費支出都暴增，利潤規模大幅減少。由於“貨物聯盟”最長時間的拒絕運輸，導致鋼鐵、石油化學、建設領域受到沖擊，第四季度情況將進壹步惡化。隨著代表性企業的庫存積壓，財務狀況惡化到全球金融危機的程度，甚至出現了節省打印機用紙費的說法。 從國家角度來看，出口有望連續兩年刷新歷史最高值，但情況令人笑不出來。進口額大幅增加，14年來的首次年度貿易逆差已成定局。在歐盟、中國的經濟蕭條已成預定的情況下，如果因緊縮的效果導致美國的消費萎縮，明年韓國增長率將下降到0%左右的最令人沮喪的預測將成為現實。 經濟六團體為了打破這種梗塞局面，要求政府和政界把上屆政府上調的法人稅最高稅率25%恢復到22%。包括地方稅在內，三星電子繳納了27.5%的法人稅，而半導體代工領域的競爭企業臺灣臺積電卻得到了20%的低法人稅和龐大的政府稅制支援。直至2017年，韓國的法人稅最高稅率是22%，美國是39%，兩國企業的稅後利潤率差距，韓國比美國低7.3個百分點。但到了2018年，由於韓國提高稅率、美國降低到21%後，利潤率差距翻了壹番，達到14.5%。 由於世界性的緊縮趨勢和巨大的財政赤字，現在政府很難投入資金扶持經濟。這時，如果減輕中小企業等企業的法人稅負擔，不僅可以增加投資，還可以期待勞動者工資上升、股東分紅擴大等整個經濟的良性循環。比競爭國家更高的法人稅率，是在全球競爭戰場上起到韓國企業不利條件的代表性沙袋。朝野應拋開政治利害關系，盡快通過法人稅下調案。

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