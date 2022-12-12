今年的四字成語是“過而不改”. December. 12, 2022 07:31. by 趙有蘿記者 jyr0101@donga.com. 全國大學教授們認為，今年表現韓國社會面貌的四字成語是“過而不改”。意思是“做了錯事也不改正”。 據《教授新聞》11日報道，對全國935名大學教授進行的問卷調查結果顯示，50.9%（476人）認為“過而不改”是今年四字成語的第壹名。這是首次出現在《論語·衛靈公篇》中的表述，孔子說：“過而不改，是為過改。”意思是：“如果犯了錯誤而不改正，那就是真正的錯誤。” 驪州大學教授（世宗領導力研究所所長）朴賢模（音）推薦了“過而不改”。他表示：“無論是執政黨還是在野黨，只要發現錯誤，就會說，‘前政府做得更差’或‘這是總統的過錯’，不想改正。”“在這種情況下，即使發生梨泰院萬聖節慘案等落後國家型事故，也沒有出現願意承擔責任的政治家。” 教授們批判了韓國政治的落後性和小人政治。壹名教授表示：“做了錯事而不思悔改和改善的現實，甚至讓人感到悲痛。”另壹名教授指出：“陣營之間的理念矛盾達到高潮，在承認自己錯誤的瞬間，就被成為失敗者。受到這種強迫的束縛，先扛過再說的風氣蔓延。” 排在第二名的是“欲蓋彌彰（14.7%）”。這是比喻“想要掩蓋就會更加暴露”的成語，越是試圖掩蓋錯誤，就越會暴露出來。出自魯國左丘明解釋孔子所著《春秋》的書《左氏傳》。這似乎也是批評了在梨泰院慘案後續措施等中不負責任地試圖掩蓋的政府和政治圈的樣子。排在第三名的是“累卵之危（13.8%）”，意思是像好幾顆蛋堆在壹起那樣危險。《教授新聞》從2001年開始每年都會選定並發表反映社會面貌的四字成語。

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