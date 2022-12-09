艱難的壹年，曹秀美帶來溫暖的安慰. December. 09, 2022 07:46. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 12月公演界將展開“曹秀美季”。 女高音歌唱家曹秀美（60歲•照片）將於22日在首爾松坡區樂天音樂廳與世界級男中音托馬斯•漢普森（67歲）舉行雙人音樂會“Art Songs”。23日，她將在瑞草區藝術殿堂音樂廳舉行展示新專輯《In LOVE》中收錄的歌曲的“曹秀美&Friends-In LOVE”演唱會。 曹秀美7日在電話采訪中表示：“迎接年末，我想把對全球性大流行病期間艱難時間的慰問和補償融入到22日的‘Art Songs’音樂會上。” 在第壹部中，漢普森將在尹洪天的鋼琴伴奏下演唱舒伯特的《天鵝之歌》中的6首和馬勒的6首初期歌曲。在第二部分中，曹秀美將與尹洪天、西班牙吉他演奏家馬爾科•索西亞斯、德國小提琴家克裏斯蒂安•金壹起演唱巴赫的康塔塔詠嘆調和德彪西《星星閃耀的夜晚》等藝術歌曲。 23日，在“曹秀美&Friends-In LOVE”演唱會上，將展開包括與男低音吉炳民壹起演唱的金孝根《初戀》在內包含跨界音樂特征的最近韓國歌曲和歌謠、電視劇插曲。參與專輯的大提演奏家洪鎮浩、小提琴家丹尼•古、奚琴演奏家奚琴娜利和崔英善指揮的首席愛樂樂團將壹同參演。 6日，在中區貞洞舉行的記者見面會上，曹秀美表示“人活著，壹切都有時候，現在覺得是相愛的時候”，表明了《In LOVE》專輯和演唱會的意義。 “在忘記我的初戀之前，我想制作這張專輯。大學時，如果下初雪，就和男朋友約好在景福宮前見面。在學校待著，晚上出來壹看積雪了，就跑到景福宮去了，發現他不在。原來他在我家門口等我來著。我無法忘記當時的那份心動。” 曹秀美介紹說，相關演唱會和專輯中的歌曲是“想休息時尋找的治愈音樂”。 “連覺都睡不好，傾註了所有的熱情制作了專輯。關於唱法我考慮了很久，但是應該聽不到女高音歌唱法。希望能像在世界上有人氣的K-POP壹樣，成為全球聲樂家們跟著唱我們的歌曲的契機。”。 22日樂天音樂廳“Art Songs”音樂會門票為8萬~15萬韓元，23日首爾藝術殿堂“曹秀美&Friends-In LOVE“演唱會門票為5萬~15萬韓元。

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