3名高考滿分考生全部是理科生……兩名在校生、壹名復讀生. December. 09, 2022 07:46. by 趙有蘿記者 jyr0101@donga.com. 10月17日舉行的2023學年度大學入學能力考試（高考）中，全國共有3名全科目滿分考生。他們都是選擇科學探索領域的理科生。 韓國教育課程評價院院長李圭民（音）8日在2023學年度高考評分結果發表新聞發布會上表示：“全科目滿分考生共有3人，其中在校生2人，復讀生1人。”繼在被稱為“史無前例不好考”的2022學年度高考中出現1名滿分考生後，今年的滿分考生也不多。考慮到2021學年度有6人、2020學年度有15人全部科目滿分，今年的高考題也被認為出題很難。 專家分析說，隨著今年數學考題難度加大，相對來說數學成績好的理科學生比較有利。今年的數學領域標準分數最高分（145分）與前壹年度（147分）沒有太大差距，但滿分考生從前壹年的2702人驟減到今年的934人。Mega stu誒y入學考試戰略研究所所長南潤坤（音）表示：“第22題等共同科目出題難度較大，文科學生很難獲得滿分。” 在此次高考中，社會探索出題困難也對“文科滿分考生零蛋”產生了影響。在社會探究中，最多學生（13.6793萬人）選擇的“生活和倫理”今年滿分考生為1133人，比前壹年的3951人銳減。升學社入學考試戰略研究所所長禹延哲（音）表示：“今年社會探索科目的難度比前壹年有所提高，科學探索題目的難度與前壹年相似，文科學生很難獲得滿分。” 根據有利於理科生的文、理科綜合高考的特性，排名上遊的學生集中於理科的現象將持續下去。鐘路學院代表林成浩（音）表示：“數學選修科目中，理科主要選擇的微積分和幾何的標準分數很高，”“大體上，名列前茅大學在定試中善於利用標準分數，上遊學生考慮到這壹點，會湧向理科。”Etoos教育評價研究所所長金炳鎮（音）表示：“如果選擇微積分和幾何，可以同時申請自然系和人文系，但如果選擇概率和統計，申請範圍將限定在人文系，這也是考慮對象。”

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