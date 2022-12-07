尹錫悅政府第壹份國防白皮書中明示：“朝鮮軍是敵人”. December. 07, 2022 07:48. by 申圭鎭, 申나리 newjin@donga.com,journari@donga.com. 預計下個月出版的《2022國防白皮書》中將包含將朝鮮政權和朝鮮軍隊規定為“敵人”的字句。《2016國防白皮書》最後壹次出現的“朝鮮軍=敵人”的表述，時隔6年再次復活。 據韓國軍方相關人士6日透露，《2022國防白皮書》草案中包含“朝鮮政權和朝鮮軍隊是我們的敵人”的表述。此前，總統職務接管委員會在5月發表的110大國政課題中曾表示：“為了讓人們明確認識到‘朝鮮政權和朝鮮軍隊是我們的敵人’，正在討論在國防白皮書中明示的方案。” 在尹錫悅總統就任後的5月，韓國軍方已在官兵精神教育資料中明確表示：“朝鮮的挑釁是我們面臨的安保威脅，只要這種安保威脅持續，朝鮮軍隊和朝鮮政權就是我們的敵人。”軍方相關人士表示：“從確立對敵觀的角度出發，精神教育已經使用改變了的表述。” “朝鮮政權和朝鮮軍隊是敵人”這壹表述，最早明確於李明博政府的《2010國防白皮書》，但在文在寅政府的《2018國防白皮書》中改為“我軍把威脅和侵害大韓民國主權、國土、國民、財產的勢力視為我們的敵人”。考慮到韓朝關系等因素，沒有使用“敵人”壹詞。韓國統壹部壹名官員當天就國防白皮書表示：“即使從軍隊的任務特點來看，在國防白皮書中把朝鮮稱為敵人，也不能否認南北之間的對話與合作。” 不過，韓國軍方預計不會使用“朝鮮是主要敵人”的表述。這壹表述以1994年南北互派特使的實務接觸中朝鮮代表的“把首爾變成壹片火海”發言為契機，首次出現在《1995年國防白皮書》中，壹直維持到了2000年。軍方相關人士表示：“正在討論各種可能性，但主要敵人的表述可能會引發政治爭議，因此可能性微乎其微。”

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